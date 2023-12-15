НБУ представил памятную монету в честь железнодорожников — Finance.ua

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НБУ представил памятную монету в честь железнодорожников

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НБУ представил памятную монету в честь железнодорожников
НБУ представил памятную монету в честь железнодорожников, Фото: НБУ
Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!»
Она продолжает серию «Бессмертная моя Украина» и имеет номинал 5 гривен, сообщает пресс-служба НБУ.
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«Эта монета посвящена работникам железнодорожного транспорта Украины, которых заслуженно называют „железными“ людьми и которые за время полномасштабной войны в очередной раз доказали свой профессионализм и преданность своей Родине», — говорится в сообщении.

Дизайн монеты

На аверсе памятной монеты размещен стилизованный трезубец, контуры которого очерчены изображением железнодорожных путей.
Фото: НБУ
Фото: НБУ
На ее реверсе — поезд с логотипом АО «Укрзализныця», мчащегося сквозь острые наконечники. Мотив реверса иллюстрирует реальные события начала полномасштабного вторжения, когда на границе Запорожской и Херсонской областей украинские железнодорожники, рискуя собственной жизнью, спасали людей. Вдогонку и наперерез поезда танки агрессора пытались остановить эвакуацию мирного населения.
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Дизайн монеты создали художники художественной группы «АртТриум»: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Где купить монету

Купить памятную монету «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!» можно будет с 20 декабря 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.
В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 25 тысяч шт. памятных монет, из них в первый день продаж будут доступны 10 тысяч шт.
Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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