НБУ представил памятную монету в честь железнодорожников — Finance.ua

НБУ представил памятную монету в честь железнодорожников
Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!»
Она продолжает серию «Бессмертная моя Украина» и имеет номинал 5 гривен, сообщает пресс-служба НБУ.
«Эта монета посвящена работникам железнодорожного транспорта Украины, которых заслуженно называют „железными“ людьми и которые за время полномасштабной войны в очередной раз доказали свой профессионализм и преданность своей Родине», — говорится в сообщении.
Дизайн монеты
На аверсе памятной монеты размещен стилизованный трезубец, контуры которого очерчены изображением железнодорожных путей.
На ее реверсе — поезд с логотипом АО «Укрзализныця», мчащегося сквозь острые наконечники. Мотив реверса иллюстрирует реальные события начала полномасштабного вторжения, когда на границе Запорожской и Херсонской областей украинские железнодорожники, рискуя собственной жизнью, спасали людей. Вдогонку и наперерез поезда танки агрессора пытались остановить эвакуацию мирного населения.
Дизайн монеты создали художники художественной группы «АртТриум»: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
Где купить монету
Купить памятную монету «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!» можно будет с 20 декабря 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.
В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 25 тысяч шт. памятных монет, из них в первый день продаж будут доступны 10 тысяч шт.
Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью