НБУ представил памятную монету в честь железнодорожников — Finance.ua

НБУ представил памятную монету в честь железнодорожников Сегодня 12:30

НБУ представил памятную монету в честь железнодорожников, Фото: НБУ

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!»

Она продолжает серию «Бессмертная моя Украина» и имеет номинал 5 гривен, сообщает пресс-служба НБУ.

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«Эта монета посвящена работникам железнодорожного транспорта Украины, которых заслуженно называют „железными“ людьми и которые за время полномасштабной войны в очередной раз доказали свой профессионализм и преданность своей Родине», — говорится в сообщении.

Дизайн монеты

На аверсе памятной монеты размещен стилизованный трезубец, контуры которого очерчены изображением железнодорожных путей.

Фото: НБУ

На ее реверсе — поезд с логотипом АО «Укрзализныця», мчащегося сквозь острые наконечники. Мотив реверса иллюстрирует реальные события начала полномасштабного вторжения, когда на границе Запорожской и Херсонской областей украинские железнодорожники, рискуя собственной жизнью, спасали людей. Вдогонку и наперерез поезда танки агрессора пытались остановить эвакуацию мирного населения.

Дизайн монеты создали художники художественной группы «АртТриум»: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Где купить монету

Купить памятную монету «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!» можно будет с 20 декабря 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 25 тысяч шт. памятных монет, из них в первый день продаж будут доступны 10 тысяч шт.

Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк ) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

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