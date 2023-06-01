НБУ предлагает изменить порядок ведения кассовых операций в национальной валюте — Finance.ua
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НБУ предлагает изменить порядок ведения кассовых операций в национальной валюте

Личные финансы
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НБУ предлагает изменить порядок ведения кассовых операций в национальной валюте
НБУ предлагает изменить порядок ведения кассовых операций в национальной валюте
Национальный банк предлагает для общественного обсуждения проект изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине.
Как объясняет регулятор, необходимость обновления порядка ведения кассовых операций в нацвалюте обусловлена потребностью его приведения в соответствие с актуальными требованиями законодательства Украины и нормативно-правовыми актами регулятора.

Что предлагают изменить

В частности, в проекте изменений предлагается обязать:
  • коммерческих агентов банка идентифицировать себя перед пользователями и другими поставщиками платежных услуг с целью надлежащего предоставления платежных услуг;
  • коммерческих агентов банков сдавать наличные деньги, полученные при предоставлении платежных услуг, в банки исключительно через соответствующие службы и предприятия, которым предоставлено право на инкассацию средств, перевозку валютных и других ценностей;
  • с целью обеспечения одинаковых подходов к деятельности участников платежного рынка небанковских предоставителей платежных услуг и их коммерческих агентов сдавать наличные деньги, полученные при оказании платежных услуг, в банки и перечислять средства, полученные от пользователей платежных услуг, исключительно на расчетный счет небанковского предоставителя платежных услуг;

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  • субъектов хозяйствования для минимизации рисков сохранности средств обязательно учитывать уровень опасности при самостоятельной перевозке и сдаче ими наличной выручки (наличности) в банк;
  • банки и предприятия, которым предоставлено право на инкассацию средств, перевозку валютных и других ценностей, определить в договорах с клиентами — субъектами хозяйствования способ сдачи и суммы наличных денег, в случае превышения которых инкассация средств будет обязательной;
  • субъектов хозяйствования при оказании услуги «наличные деньги на кассе» выдавать держателю платежной карты только банкноты и монеты, не вызывающие сомнения в их подлинности и платежности. Изношенные банкноты не должны попадать к клиентам, а должны изыматься и сдаваться вместе с наличной выручкой в обслуживающие банки.
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Также предлагается не распространять ограничения на наличные расчеты (в размере 50 тыс. грн) на использование наличных средств из фонда расходов для осуществления оперативно-технических и оперативно-розыскных мероприятий, следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий, созданного в соответствии с Законом Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» (аналогичная норма действует для Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований).
Это улучшит качество предоставления платежных услуг и наличных денег в обращении, а также будет способствовать повышению прозрачности работы участников платежного рынка с наличными.
Отмечается, что НБУ вовлекает общественность в обсуждение этого проекта изменений.

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По материалам:
Finance.ua
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