НБУ "напечатал" для правительства еще 15 млрд гривен — Finance.ua
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НБУ "напечатал" для правительства еще 15 млрд гривен

Валюта
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Национальный банк 25 ноября выкупил облигации внутреннего государственного займа на 15 млрд гривен для финансирования дефицита государственного бюджета Украины.
Об этом сообщает НБУ.
Всего эмиссия НБУ с начала года достигла 370 млрд гривен.
НБУ "напечатал" для правительства еще 15 млрд гривен
Во втором полугодии Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета на 30 млрд гривен ежемесячно.
Таким образом, в целом центробанк «напечатает» для правительства 400 млрд. гривен, как это предусмотрено законом о госбюджете.
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В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.
Замглавы НБУ Сергей Николайчук в интервью заявил, что бесспорным позитивом госбюджета Украины на 2023 год является то, что он предусматривает отказ от эмиссионного финансирования Национальным банком.
Замглавы НБУ предполагает, что в следующем году нужно будет вносить ряд корректив в этот бюджет. В то же время внеплановых эмиссий ждать не нужно.
По материалам:
РБК-Україна
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