НБУ анонсировал начало работы еще одной миссии МВФ в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ анонсировал начало работы еще одной миссии МВФ в Украине

Казна и Политика
11
НБУ анонсировал начало работы еще одной миссии МВФ в Украине
НБУ анонсировал начало работы еще одной миссии МВФ в Украине
Еще одна миссия Международного валютного фонда будет работать в Вене с 11 по 17 ноября. Она решит вопрос о мониторинговой программе для Украины.
Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный во время брифинга, транслировавшегося на Youtube.
Как отметил Пышный, первая миссия работала в Вене с 17 по 20 октября 2022 года.
«В Вене прошли очень предметные, не буду говорить, что простые, но вполне конструктивные дискуссии», — сказал он.
Читайте также
Глава НБУ сообщил, что обсуждался широкий круг вопросов ситуации в Украине.
«Окончательные договоренности будут сформулированы уже по результатам второй миссии, которая начнет свою работу 11 ноября. Мы планируем, что она продлится до 17 ноября», — сказал он.
Пышный сообщил, что дискуссии должны «наработать контур мониторинговой программы, которая ляжет в основу плана действий НБУ на ближайшие годы». Кроме того, она должна стать основой программы расширенного финансирования для Украины.
Напомним, Международный валютный фонд и Украина планируют обсуждение запуска Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда (Program Monitoring with Board Involvement — PMB). Ожидается, что программа заработает в декабре.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.