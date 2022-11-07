НБУ анонсировал начало работы еще одной миссии МВФ в Украине — Finance.ua

НБУ анонсировал начало работы еще одной миссии МВФ в Украине Сегодня 16:29 — Казна и Политика

НБУ анонсировал начало работы еще одной миссии МВФ в Украине

Еще одна миссия Международного валютного фонда будет работать в Вене с 11 по 17 ноября. Она решит вопрос о мониторинговой программе для Украины.

Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный во время брифинга, транслировавшегося на Youtube.

Как отметил Пышный, первая миссия работала в Вене с 17 по 20 октября 2022 года.

«В Вене прошли очень предметные, не буду говорить, что простые, но вполне конструктивные дискуссии», — сказал он.

Читайте также МВФ готов финансировать Украину с собственного спецсчета — Георгиева

Глава НБУ сообщил, что обсуждался широкий круг вопросов ситуации в Украине.

«Окончательные договоренности будут сформулированы уже по результатам второй миссии, которая начнет свою работу 11 ноября. Мы планируем, что она продлится до 17 ноября», — сказал он.

Пышный сообщил, что дискуссии должны «наработать контур мониторинговой программы, которая ляжет в основу плана действий НБУ на ближайшие годы». Кроме того, она должна стать основой программы расширенного финансирования для Украины.

Напомним, Международный валютный фонд и Украина планируют обсуждение запуска Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда (Program Monitoring with Board Involvement — PMB). Ожидается, что программа заработает в декабре.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.