Названы самые популярные бренды смартфонов в мире — Finance.ua

Названы самые популярные бренды смартфонов в мире Сегодня 05:44 — Технологии&Авто

Названы самые популярные бренды смартфонов в мире

Рынок смартфонов растет, и этот показатель обусловлен прежде всего устойчивым спросом в развивающихся экономиках наряду с ранними стадиями цикла замены в Северной Америке, Китае и Европе. Об этом пишет Canalys.

Samsung поставила 18% смартфонов в третьем квартале, едва защитив свою позицию поул-позиции против Apple, чьи iPhone составили 18% поставок. Xiaomi заняла 14% доли рынка и сохранила позицию третьего по величине поставщика смартфонов.

OPPO впервые в этом году вернула себе четвертое место в рейтинговой таблице с долей рынка 9%, поддержанной сильным ростом в Индии и Латинской Америке. Замыкает пятерку лидеров vivo, которая нарастила свои поставки на двузначные числа, составив 9% рынка.

Apple достигла наивысшего объема продаж в третьем квартале на сегодняшний день и никогда не была ближе к лидерству на мировом рынке смартфонов в третьем квартале, чем сейчас, — подчеркнул Рунар Бьерховде, аналитик Canalys.

Постоянный высокий спрос на серию iPhone 15, а также устаревшие модели Apple сыграли решающую роль в результатах третьего квартала. Сдвиг рынка в сторону премиальных устройств, перекрытый продолжающимся циклом обновления устройств, купленных во время пандемии, приносит пользу Apple, особенно в ее сильных регионах, таких как Северная Америка и Европа.

Улучшенная диверсификация продукции Apple помогла ей сократить сроки исполнения заказов. Несмотря на скромный изначальный прием, ожидается, что iPhone 16 поможет Apple сохранить сильный финиш до 2024 года и усилит динамику в первой половине 2025 года, особенно по мере того, как Apple Intelligence выходит на новые рынки и поддерживает дополнительные языки.

«Разрыв между пятью ведущими поставщиками сократился, что усилило конкурентную среду», — прокомментировал аналитик Canalys Ле Сюань Чи.

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Поставщики вступают в сезон праздничных покупок с жесткой динамикой и осторожным оптимизмом, стремясь привлечь потребителей, которые отложили обновление своих устройств, ожидая скидки во время больших событий, таких как 11.11 и Черная пятница. Однако важность эффективного планирования ресурсов нельзя переоценить.

Несмотря на улучшение рыночных условий, спрос остается хрупким, поскольку поставщики сталкиваются с растущими глобальными проблемами в формировании спроса и нормативными препятствиями, такими как директива ЕС по экодизайну.

Эффективное управление цепочкой поставок, поддержание здорового уровня запасов и оптимизация распределения средств на продажи и маркетинг становятся еще более важными для лидерства на рынке, подытожил аналитик.

Фокус По материалам:

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