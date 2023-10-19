Названы самые надежные автомобили Volkswagen: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Названы самые надежные автомобили Volkswagen: ТОП-10 моделей Сегодня 02:11 — Технологии&Авто

Названы самые надежные автомобили Volkswagen: ТОП-10 моделей

Одним из основных критериев при выборе как нового, так и подержанного автомобиля является его надежность. Эксперты портала HotCars составили рейтинг самых надежных автомобилей Volkswagen на вторичном рынке. В список вошли 10 моделей немецкого бренда, хорошо знакомых украинцам.

Так, Volkswagen Jetta GLI 2021 года выпуска назван самым надежным подержанным автомобилем немецкого бренда. Авто с 2,0-литровым 228-сильным двигателем можно купить за 25−30 тыс. долларов, а его надежность оценили в 76 баллов по 100-балльной шкале.

Второе место в рейтинге HotCars занял Volkswagen Eos 2012 модельного года с рейтингом надежности 78 баллов из 100 возможных и средним ценником на «вторичке» на уровне 7,1−9,4 тыс. долларов. Он оснащался 2,0-литровым двигателем мощностью 200 «лошадей».

Замыкает тройку самых надежных автомобилей Volkswagen с пробегом Touareg 2013, который можно купить в среднем за 10,1−15,1 тыс. долларов. Надежность этого кроссовера, оборудованного 3,6-литровым 280-сильным двигателем, оценивается в 80 баллов из 100.

Итак, ТОП-10 самых надежных автомобилей Volkswagen:

Volkswagen Jetta GLI 2021 года; Volkswagen Eos 2012; Volkswagen Touareg 2013; Volkswagen CC 2013; Volkswagen Golf R 2023; Volkswagen Golf 2012; Volkswagen Tiguan 2016; Volkswagen Jetta — 2018; Volkswagen Passat 2020; Volkswagen Beetle 2018.

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MMR По материалам:

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