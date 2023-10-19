Названы самые надежные автомобили Volkswagen: ТОП-10 моделей — Finance.ua
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Названы самые надежные автомобили Volkswagen: ТОП-10 моделей

Технологии&Авто
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Названы самые надежные автомобили Volkswagen: ТОП-10 моделей
Названы самые надежные автомобили Volkswagen: ТОП-10 моделей
Одним из основных критериев при выборе как нового, так и подержанного автомобиля является его надежность. Эксперты портала HotCars составили рейтинг самых надежных автомобилей Volkswagen на вторичном рынке. В список вошли 10 моделей немецкого бренда, хорошо знакомых украинцам.
Так, Volkswagen Jetta GLI 2021 года выпуска назван самым надежным подержанным автомобилем немецкого бренда. Авто с 2,0-литровым 228-сильным двигателем можно купить за 25−30 тыс. долларов, а его надежность оценили в 76 баллов по 100-балльной шкале.
Второе место в рейтинге HotCars занял Volkswagen Eos 2012 модельного года с рейтингом надежности 78 баллов из 100 возможных и средним ценником на «вторичке» на уровне 7,1−9,4 тыс. долларов. Он оснащался 2,0-литровым двигателем мощностью 200 «лошадей».
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Замыкает тройку самых надежных автомобилей Volkswagen с пробегом Touareg 2013, который можно купить в среднем за 10,1−15,1 тыс. долларов. Надежность этого кроссовера, оборудованного 3,6-литровым 280-сильным двигателем, оценивается в 80 баллов из 100.
Итак, ТОП-10 самых надежных автомобилей Volkswagen:
  1. Volkswagen Jetta GLI 2021 года;
  2. Volkswagen Eos 2012;
  3. Volkswagen Touareg 2013;
  4. Volkswagen CC 2013;
  5. Volkswagen Golf R 2023;
  6. Volkswagen Golf 2012;
  7. Volkswagen Tiguan 2016;
  8. Volkswagen Jetta — 2018;
  9. Volkswagen Passat 2020;
  10. Volkswagen Beetle 2018.
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По материалам:
MMR
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