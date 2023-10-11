Самый дешевый автомобиль Volkswagen снимут с производства: чем заменят модель (фото) — Finance.ua

Самый дешевый автомобиль Volkswagen снимут с производства: чем заменят модель (фото) 11.10.2023, 02:14 — Технологии&Авто

Самый дешевый автомобиль Volkswagen снимут с производства: чем заменят модель (фото)

Доступный городской хэтчбек Volkswagen Up снимут с производства. Модель выпускается 12 лет и есть несколько ее модификаций. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Компания Volkswagen Up выпускается с 2011 года. Хэтчбек был доступен в версиях с ДВС и на электротяге (Volkswagen e-Up).

Последний Volkswagen Up сойдет с конвейера на заводе VW Group в Братиславе. Некоторое время модель все еще остается доступной на складах дилеров.

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Volkswagen Up оснащается 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 59, 74 или 89 л.с. Также некоторое время была доступна заряженная модификация GTI мощностью 113 л.с.

Электрический Volkswagen e-Up был представлен в 2014 году и оснащался электромотором мощностью 82 л.с. У него был запас хода 260 км на одном заряде.

Теперь самой доступной и компактной моделью Volkswagen является Polo. Однако этот автомобиль также могут снять с производства в ближайшее время из-за новых экологических норм Евро-7.

Volkswagen Up заменит доступный городской электромобиль ID.1, который может дебютировать уже в 2025 году. Его цена будет составлять менее 20 тысяч долларов.

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Фокус По материалам:

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