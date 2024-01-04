Названы самые красивые автомобили в 2023 году по мнению британцев (фото) — Finance.ua

Названы самые красивые автомобили в 2023 году по мнению британцев (фото) Сегодня 06:22 — Технологии&Авто

Названы самые красивые автомобили в 2023 году по мнению британцев (фото)

В Британии объявили финалистов премии Car Design Peoples Awards 2023. Жюри конкурса определили самые красивые новые автомобили. Об этом рассказали на сайте AutoExpress.

В 2023 году премию Car Design Peoples Awards пополнили две новые номинации — «Дизайн концепт-кара года» и «За жизненные достижения». Последняя награда присуждается людям, внесшим наибольший вклад в развитие автоиндустрии.

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Победителей определяет комиссия из 16 знаменитых дизайнеров. В этом году в состав жюри вошли директор по дизайну Jaguar Land Rover Массимо Фрасселла и руководитель отдела дизайна интерьеров Volvo Cars Лиза Ривз.

За победу в номинации «Лучший дизайн серийного автомобиля 2023 года» сражались сразу 10 моделей. Лидером этого года стал электромобиль Polestar 4. Эксперты отметили некоторые смелые решения новинки, включая раздельные фары и отсутствие заднего стекла.

Награду «Дизайн концепт-кара года» присудили Dacia Manifesto. Это компактный внедорожный электромобиль с футуристическим дизайном. Концепт-кар сумел опередить модели Citroen Oli и Mercedes Vision One-Eleven.

В номинации «За жизненные достижения» победил первый руководитель General Motors Design Эд Велберн. В 2016 году он ушел на пенсию в возрасте 65 лет, проработав в компании более 40 лет.

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Фокус По материалам:

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