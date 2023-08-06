Названы самые быстрые кроссоверы и внедорожники в мире (инфографика) — Finance.ua

Названы самые быстрые кроссоверы и внедорожники в мире (инфографика) Сегодня 05:00 — Технологии&Авто

Названы самые быстрые кроссоверы и внедорожники в мире (инфографика)

Автомобильный портал HotCars перечислил 10 самых быстрых кроссоверов и внедорожников в мире.

Как выяснилось, Ferrari Purosangue с 715-сильным мотором — самый быстрый в мире автомобиль в категории SUV. Разгон от 0 до 60 миль в час (0−96,6 км/ч) у первого внедорожника Ferrari занимает всего 3,2 секунды, а максимальная скорость, которую он развивает, достигает 193 мили в час (310,6 км/ч).

Второе место в рейтинге самых быстрых кроссоверов и внедорожников занял Aston Martin DBX707 2023 модельного года. Он оснащен двигателем мощностью 697 л.с. и разгоняется с места до 96,6 км/ч за 3,3 секунды. Максимальная скорость, как и Ferrari Purosangue, составляет 310,6 км/ч.

Почетное третье место авторы портала HotCars отдали Audi RSQ8 с 591-сильной установкой под капотом. Разгон от 0 до 96,6 км/ч у этой модели занимает 3,2 секунды, а максимальная скорость, которую он способен развить, ограничена на отметке 305,8 км/ч.

Напомним, на украинском рынке продолжает сохраняться тенденция по кроссоверам: их в топ-15 новых авто июля по-прежнему большинство.

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