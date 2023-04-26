Названо главное условие стабильности гривны: озвучен прогноз относительно курса доллара в Украине — Finance.ua

Названо главное условие стабильности гривны: озвучен прогноз относительно курса доллара в Украине Сегодня 20:02 — Валюта

Названо главное условие стабильности гривны: озвучен прогноз относительно курса доллара в Украине

Курс доллара в Украине больше всего зависит от динамики поставок международной финансовой помощи нашему государству. Только остановка или существенная задержка финпомощи может привести к катастрофической девальвации гривны.

Со своей стороны, возможная остановка «зернового соглашения», о чем неоднократно заявляли российские официальные лица, не сильно ударит по наличному курсу. Об этом рассказал аналитик аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ в комментарии «Обозревателю».

В то же время эксперт добавил, что не прогнозирует остановки «зернового соглашения».

«Стамбульская „зерновая инициатива“ была в свое время серьезной геополитической победой президента Украины Зеленского и президента Турции Эрдогана, она сформировала логистическую зону в Северо-Западном Причерноморье. Я не думаю, что есть какие-то серьезные рычаги, чтобы эту зону безопасности поломать, тем более, что она находится под защитой воздушно-военного флота. И если сугубо теоретически предположить, что соглашение не продлят, то это будет для нас иметь достаточно негативное влияние», — отметил Кущ.

При этом курс гривны сейчас является производным от динамики западной помощи, добавляет специалист. «То есть, если мы получим в полном объеме те миллиарды долларов, которые запланированы на этот пакет внешней помощи и вообще кредитов и грантов, и помощь будет поступать вовремя, то для глубокой девальвации гривны нет оснований, даже если будет заблокирован «зерновой коридор», — пояснил Кущ.

Эксперт подчеркнул, что в случае остановки договоренности девальвация валюты произойдет, но она не будет катастрофической.

Как изменится курс доллара?

По прогнозу Куща, в настоящее время девальвация курса возможна. Она может составлять до 10% по худшему сценарию.

«Плюс-минус до 10% — нормальная динамика с наличным курсом. То есть сейчас девальвация до 10% не обязательна, но возможна. Во время войны курс очень волатильный и изменчивый. А если он изменчив, то прогнозировать очень трудно. Можно говорить, что более чем на 15% вряд ли в ближайшие месяцы девальвирует», — подытожил специалист.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.