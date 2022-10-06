Названа криптовалюта, выросшая на 19 000% за неделю — Finance.ua

Названа криптовалюта, выросшая на 19 000% за неделю Сегодня 17:46 — Финтех и Карты

Названа криптовалюта, выросшая на 19 000% за неделю

Соучредитель блокчейн-проекта IOTA Доминик Шинер объявил о росте курса его детища — криптовалюты Shimmer (SMR). Только через неделю после официального листинга рыночная капитализация актива взлетела на 19 000%. По состоянию на 5 октября 2022 цифровой токен имел суммарное предложение монет в размере $176 миллиона. На момент написания новости, 6 октября, актив торгуется за $0,131.

Шинер рассказал, что Shimmer Network и его токен SMR были запущены 28 сентября этого года. Уже через неделю курс виртуальной валюты SMR составлял $0,121. За прошедшие сутки торговые операции с криптовалютой составили $3,75 миллиона, а это на 52,35% больше, чем за предыдущий день.

Отец SMR считает свой цифровой актив перспективным для инвесторов. Он также заверил, что Shimmer и блокчейн IOTA будут сосуществовать, помогая друг другу расти и развиваться. Шинер заявил: большинство технологических обновлений в конце концов будет реализовано в IOTA, а Shimmer поможет блокчейну во внедрении и расширении технологий.

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Shimmer — это бесплатная сеть, позволяющая разработчикам запускать различные токены, включая стейблкоины, невзаимозаменяемые токены (NFT) и токенизированные активы в сети первого (базового) уровня.

Напомним, что вчера флагманские криптовалюты наконец-то начали демонстрировать рост — по состоянию на 5 октября 2022 года стоимость BTC прибавила в цене 2,86%, а Ethereum (ETH) выросла на 1,95%.

А недавно криптовалютные аналитики рассказали, что только за 2022 год 12 100 токенов превратились в так называемых зомби. Это означает, что в течение как минимум месяца с ними не проводилось никаких торговых операций. Эксперты отметили: этот показатель вдвое больше всех предыдущих лет вместе взятых. Лидеры отрасли связали проблему со спадом криптовалютного рынка, ведь так называемая криптозима продолжается до сих пор.

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noworries По материалам:

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