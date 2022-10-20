Названа категория пенсионеров, у которых пенсия не должна быть менее 4256 гривен — Finance.ua

Названа категория пенсионеров, у которых пенсия не должна быть менее 4256 гривен Сегодня 20:02 — Личные финансы

В Пенсионном фонде назвали тех, у кого пенсия не может быть ниже 4256 гривен.

Это касается участников боевых действий.

Все украинские военные, принимавшие участие в выполнении боевых задач по защите Украины в составе военных подразделений, соединений или объединений всех видов ВСУ и флота, имеют статус участников боевых действий.

Участникам боевых действий к пенсии устанавливается доплата в размере 25 процентов прожиточного минимума. На 1 июля такая надбавка составляет 506 грн 75 коп. Есть еще целевая денежная помощь в 40 гривен. Она с 2004 года предусмотрена Законом Украины «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны».

В то же время общий размер пенсии УБД не может быть менее 210 процентов прожиточного минимума. То есть сейчас такая пенсия не может быть меньше 4256 грн 70 коп. Эта норма действует на основании постановления Кабинета Министров от 26 июня 2019 № 543.

Доплаты за статус УБД устанавливаются на любой вид пенсии, так как такой статус могут иметь и военные, и гражданские пенсионеры.

Справка Finance.ua:

С 1 октября в результате проведенных плановых перерасчетов выросли пенсии у 2,8 млн пенсионеров, средний размер повышения — 231 грн. К пенсиям 1,2 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, размер которых не превышает 10 340,35 грн, установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 300 грн.

Пенсионный фонд также направил на пенсионные выплаты за октябрь около 36 млрд грн.

На пенсии По материалам:

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