Назван самый влиятельный туристический город мира — Finance.ua

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Назван самый влиятельный туристический город мира

Мир
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Назван самый влиятельный туристический город мира
Назван самый влиятельный туристический город мира
Организация WTTC (Всемирный совет по путешествиям и туризму), базирующаяся в Великобритании, проанализировала данные за 2022 год, определив, где путешественники тратят больше всего. Учитывались не только билеты в музеи и стоимость апартаментов, но и инвестиции в туристическую индустрию. Об этом пишет Schengen Visa Info.

Самые влиятельные туристические направления в мире

Таким образом был составлен рейтинг самых влиятельных направлений в мире. Список возглавил Париж, который любят за изысканную еду, искусство и высокую моду.
Согласно данным Совета, Париж был избран самым мощным городом в мире с сектором путешествий и туризма стоимостью почти 36 миллиардов долларов США в прошлом году. WTTC также прогнозирует, что в течение следующих десяти лет Париж опустится на третье место, даже если его стоимость вырастет до более чем 49 миллиардов долларов.
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У туристов всегда будут любимые города, в которые они вернутся, но поскольку и другие страны работают над развитием путешествий и туризма, мы увидим новые направления, бросающие вызов традиционным фаворитам, говорится в прессрелизе WTTC.
Главным критерием для составления топа была стоимость сектора поездок и туризма. Ее оценили в отдельных городах так:
  • Париж — 36 млрд долларов;
  • Пекин — 33 млрд долларов;
  • Орландо — 31 млрд долларов;
  • Шанхай — 30 млрд долларов;
  • Лас-Вегас — 23 млрд долларов.
Единственными городами, которые сейчас входят в десятку самых мощных городских направлений по отраслевой стоимости, являются Орландо и Лас-Вегас. В результате поездки и туризм составляют 20,4% экономики Орландо и 16,3% экономики Лас-Вегаса. В то время как в Париже он составляет лишь 3,5% экономики столицы в 2022 году.
Кроме того, польская столица Варшава входит в число других городов за пределами первой десятки, которые демонстрируют перспективный рост как развивающиеся направления. В 2022 году ее вклад в ВВП увеличился на 14,4% по сравнению с 2019 годом.
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По материалам:
Телеканал 24
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