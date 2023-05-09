НАПК добавило новые функции в приложении для э-деклараций — Finance.ua

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НАПК добавило новые функции в приложении для э-деклараций

Личные финансы
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НАПК добавило новые функции в приложении для э-деклараций
НАПК добавило новые функции в приложении для э-деклараций
Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило новые функции в приложении для тех, кто подает данные для декларации, что поможет сократить время ее заполнения.
Как передает Укринформ, об этом сообщает НАПК.
«Новое приложение пригодится тем должностным лицам и народным депутатам, которые владеют финансовыми активами в виде акций (пакет 5% и более) акционерных обществ», — говорится в сообщении.
«Мы обновили функцию „Данные для декларации“, добавив к ней сведения из Общедоступной информационной базы данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о рынке ценных бумаг в виде, адаптированном к форме декларации», — отметили в НАПК и напомнили, что акции (пакет до 5%) и другие ценные бумаги также подлежат декларированию.
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В настоящее время функция содержит данные об:
  • объектах недвижимости, включая земельные участки;
  • объектах незавершенного строительства, зарегистрированных в Реестре прав на недвижимое имущество;
  • транспортных средствах, включая водные и воздушные;
  • акциях (пакет 5% и больше) акционерных обществ; корпоративные права в обществах;
  • конечном бенефициарном владельце (контроллере);
  • доходах; пенсионных и социальных выплатах;
  • наследстве;
  • имеющихся обременениях движимого имущества.
В НАПК надеются, что благодаря новым данным темпы подачи деклараций высокопоставленными должностными лицами и депутатами Верховной Рады существенно возрастут. Ведь на сегодняшний день только 39 народных депутатов отчитались перед гражданами за свои доходы за 2021 год.
«Пока процесс декларирования добровольный. Однако в скором времени обязательное электронное декларирование будет возобновлено. Поэтому следует помнить, что стратегия долгосрочного успеха каждого — это честность!» — акцентировали в агентстве.
Как сообщалось, чтобы воспользоваться функцией «Данные для декларации», нужно зайти в персональный кабинет декларанта Реестра деклараций с помощью КЭП и действовать в соответствии с инструкцией. Получение информации может занять несколько дней.
По материалам:
Finance.ua
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