НАПК добавило новые функции в приложении для э-деклараций — Finance.ua

НАПК добавило новые функции в приложении для э-деклараций Сегодня 15:32 — Личные финансы

НАПК добавило новые функции в приложении для э-деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило новые функции в приложении для тех, кто подает данные для декларации, что поможет сократить время ее заполнения.

Как передает Укринформ, об этом сообщает НАПК.

«Новое приложение пригодится тем должностным лицам и народным депутатам, которые владеют финансовыми активами в виде акций (пакет 5% и более) акционерных обществ», — говорится в сообщении.

«Мы обновили функцию „Данные для декларации“, добавив к ней сведения из Общедоступной информационной базы данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о рынке ценных бумаг в виде, адаптированном к форме декларации», — отметили в НАПК и напомнили, что акции (пакет до 5%) и другие ценные бумаги также подлежат декларированию.

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В настоящее время функция содержит данные об:

объектах недвижимости, включая земельные участки;

объектах незавершенного строительства, зарегистрированных в Реестре прав на недвижимое имущество;

транспортных средствах, включая водные и воздушные;

акциях (пакет 5% и больше) акционерных обществ; корпоративные права в обществах;

конечном бенефициарном владельце (контроллере);

доходах; пенсионных и социальных выплатах;

наследстве;

имеющихся обременениях движимого имущества.

В НАПК надеются, что благодаря новым данным темпы подачи деклараций высокопоставленными должностными лицами и депутатами Верховной Рады существенно возрастут. Ведь на сегодняшний день только 39 народных депутатов отчитались перед гражданами за свои доходы за 2021 год.

«Пока процесс декларирования добровольный. Однако в скором времени обязательное электронное декларирование будет возобновлено. Поэтому следует помнить, что стратегия долгосрочного успеха каждого — это честность!» — акцентировали в агентстве.

Как сообщалось, чтобы воспользоваться функцией «Данные для декларации», нужно зайти в персональный кабинет декларанта Реестра деклараций с помощью КЭП и действовать в соответствии с инструкцией. Получение информации может занять несколько дней.

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