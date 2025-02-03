Налоговое возмещение в Польше: исключения, о которых следует знать — Finance.ua

Налоговое возмещение в Польше: исключения, о которых следует знать Сегодня 17:35 — Личные финансы

Налоговое возмещение в Польше: исключения, о которых следует знать

Все налогоплательщики в Польше, которые в течение налогового года уплатили авансовые взносы больше положенного, имеют право на возврат налога. Однако есть исключения.

О них рассказало издание inpoland.net.pl

Следует помнить, что доход до 30 тысяч злотых не облагается налогом. Поэтому и на возврат налога при таких доходах рассчитывать не стоит: нет уплаты налогов, нет возврата. То есть на возврат налога имеют право те лица, чей доход в 2024 году был более 30 тысяч злотых.

Теряют право на семейную льготу те родители, дети которых вступили в брак. Кроме того, льгота на ребенка не будет доступна родителям ребенка в возрасте до 25 лет, который еще учится и доход которого в 2023 году превысил 19 061,28 злотых. Также родители одного ребенка, совокупный доход которых превышает 112 000 злотых в год, не могут рассчитывать на эту льготу.

Кроме того, реабилитационная льгота, в том числе на лекарства, не будет доступна лицам с инвалидностью или их опекунам, не уплатившим налог, то есть их доход в 2024 году не превысил 30 000 злотых.

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На возврат налога также не могут рассчитывать люди, имеющие задолженность перед государством. Это означает, что люди, у которых, например, есть неуплаченный штраф, не получат денег на свой счет, несмотря на то, что имели бы право на возмещение. Средства, которые должны пойти на возврат налога, автоматически будут направлены на покрытие долгов.

Также не получат средства те налогоплательщики, у кого сумма возмещения менее 8,70 злотых. Затем налоговая служба перечислит их для погашения любых недоплат.

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