Налоговая предупредила, что отслеживает продажи через Facebook и Instagram — Finance.ua

Налоговая предупредила, что отслеживает продажи через Facebook и Instagram Сегодня 11:45 — Личные финансы

Налоговая предупредила, что отслеживает продажи через Facebook и Instagram

Налоговики предупредили, что они мониторят социальные сети Facebook, Instagram и другие интернет-площадки на предмет продаж или предоставления услуг без регистрации предпринимательской деятельности.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

ГНС не уточняет механизм этого отслеживания. В одном случае она говорит о том, что «получает информацию» о незаконной предпринимательской деятельности, но не уточняет, по каким каналам.

«ГНС постоянно получает информацию о фактах ведения системной хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Все случаи исследуются и проверяются работниками налоговых органов, а в случае подтверждения предоставленной информации принимаются соответствующие меры реагирования, в том числе налоговые проверки», — говорится в сообщении.

В противном случае в ГНС говорят, что отслеживают незаконную предпринимательскую деятельность самостоятельно, посредством своих территориальных органов.

«Территориальными органы ГНС только в течение сентября 2023 года установлены нередкие случаи ведения хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования», — отмечают в Налоговой.

Налоговая обнародовала около десятка выявленных случаев незаконной деятельности. В частности:

В Ивано-Франковской области установлен факт предоставления услуг валютообменных операций без государственной регистрации субъекта хозяйствования.

В Хмельницкой области установлены факты занятия хозяйственной деятельностью через сеть Интернет без государственной регистрации как физическим лицом-предпринимателем.

Ведение на Днепропетровщине хозяйственной деятельности по продаже мобильных аксессуаров и табачных изделий с признаками фальсифицированной продукции без наличия разрешительных документов и государственной регистрации как субъекта хозяйствования.

Ведение на территории Киева торговой сетью нелегальной хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования.

Незаконная деятельность (без государственной регистрации как субъекта ведения хозяйства) в Кировоградской области физического лица при проведении операций по обмену иностранной валюты.

В Сумской области установлена ​​продажа табачных изделий гражданами без государственной регистрации как субъектов хозяйствования и разрешительных документов на право осуществления такой торговли.

Ведение в Винницкой хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования по предоставлению услуг стирки ковров.

В Черкасской области выявлены факты незаконной деятельности хозяйственных объектов (без государственной регистрации как субъекта хозяйствования), которые занимались продажей фальсифицированных подакцизных товаров.

Выявление фактов незаконного обращения подакцизных товаров и уклонение от уплаты налогов на территории Черниговской области.

«Напоминаем, что за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф до 85 тысяч гривен с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения», — отметили в ГНС.

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