ГНС запустила мобильное приложение «Моя налоговая» — Finance.ua

ГНС запустила мобильное приложение «Моя налоговая»
Государственная налоговая служба разработала инструмент для получения электронных сервисов для граждан — приложение «Моя налоговая».
Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
«Мобильное приложение „Моя налоговая“ от ГНС доступно пользователям. Приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и iOS», — сказано в сообщении.
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«Моя налоговая» — это инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем.
В разделе «Мои данные» приложения можно получить следующую информацию:
- адрес регистрации и фактическое место жительства;
- объекты налогообложения;
- обязанность уплатить сумму денежного обязательства (НУР, налоговое уведомление-решение);
- состояние расчетов с бюджетом
В разделе «Услуги» доступны:
- направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
- представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).
В разделе «Сообщения» доступны:
- квитанции;
- сведения из Государственного реестра физических лиц;
- налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
- информация из ГРФЛ об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
- письма контролирующего органа.
«Мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков», — добавили в ГНС.
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