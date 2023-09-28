ГНС запустила мобильное приложение «Моя налоговая» — Finance.ua

ГНС запустила мобильное приложение «Моя налоговая» Сегодня 18:00 — Личные финансы

ГНС запустила мобильное приложение «Моя налоговая»

Государственная налоговая служба разработала инструмент для получения электронных сервисов для граждан — приложение «Моя налоговая».

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Мобильное приложение „Моя налоговая“ от ГНС доступно пользователям. Приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android , так и iOS », — сказано в сообщении.

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«Моя налоговая» — это инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем.

В разделе «Мои данные» приложения можно получить следующую информацию:

адрес регистрации и фактическое место жительства;

объекты налогообложения;

обязанность уплатить сумму денежного обязательства (НУР, налоговое уведомление-решение);

состояние расчетов с бюджетом

В разделе «Услуги» доступны:

направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;

представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе «Сообщения» доступны:

квитанции;

сведения из Государственного реестра физических лиц;

налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;

информация из ГРФЛ об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;

письма контролирующего органа.

«Мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков», — добавили в ГНС.

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