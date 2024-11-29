Налоги повысят с 1 декабря — Гетманцев объяснил преждевременную публикацию закона Сегодня 12:03

Налоги повысят с 1 декабря — Гетманцев объяснил преждевременную публикацию закона

Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения», подписанный Президентом 28 ноября, вступит в силу 1 декабря.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

«Бессонная ночь и есть результат — ресурсный закон вступит в силу 1 декабря 2024 года. Опубликован будет соответственно 30 ноября. Здравый смысл победил», — говорится в сообщении.

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Накануне заместитель председателя профильного комитета Ярослав Железняк сообщил , что подписанный Президентом Владимиром Зеленским указанный закон был обнародован в «Голосе Украины» уже под вечер. Соответственно, действующим документ становился на следующий день, 29 ноября.

«Ну да… опубликовали сегодня уже. Завтра выйдет газета с сегодняшней датой… 29 ноября (а не 1 декабря, как обещали), закон вступит в силу. И остальные дни придется как-то бизнесу пересчитывать (военный сбор — ред.) по ставке 5%», — написал депутат.

Гетманцев назвал публикацию закона 28 ноября «ошибкой печатника» и извинился перед бухгалтерами за созданные неудобства.

Как сообщалось, 10 октября Верховная Рада приняла закон (законопроект № 11 416д) об увеличении налогов. Среди ключевых изменений, принятых парламентом: повышение военного сбора с 1,5% до 5% (но сохранение военного сбора на уровне 1,5% для военнослужащих); изменения по налогообложению нотариусов; увеличение налогов для ФЛП 1−2 группы; введение 1% налога для всех форм ФЛП 3-й группы; установление 50% налога на прибыль банков в 2024 году; введение авансовых взносов на АЗС и помесячной отчетности по НДФЛ.

Укрінформ По материалам:

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