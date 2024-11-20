Налог на недвижимость в Украине: кому придется заплатить в 2025 году — Finance.ua

Налог на недвижимость в Украине: кому придется заплатить в 2025 году Сегодня 09:04 — Личные финансы

Налог на недвижимость в Украине: кому придется заплатить в 2025 году

Украинцам в 2025 году придется заплатить налог на недвижимость. Обычно налог платят владельцы крупных объектов недвижимости, а собранные средства идут в местный бюджет. Местные органы власти устанавливают ставку налога, учитывая тип строения и его расположение.

Об этом пишет портал «Эксперт».

Если дом или квартира в Украине были разрушены в результате войны настолько, что в них невозможно жить, владельцу предоставляется освобождение от налога на недвижимость. Это правило распространяется на территории, где совершались боевые действия, или находящиеся под временной оккупацией.

Налог на имущество взимается только с жилья, размер которого превышает установленные пределы:

квартиры площадью более 60 кв. м;

частные дома площадью более 120 кв. м;

комбинированная жилая недвижимость площадью более 180 кв. м (речь идет о квартире — от 60 квадратов и здании от 120 квадратов).

Налог взимается только с площади, превышающей установленные пределы. К примеру, если квартира имеет площадь 65 квадратных метров, налог будет начислен только на дополнительные 5 квадратных метров.

Сумма налога

Следует отметить, что ставка налога на имущество зависит от минимальной заработной платы, установленной за предыдущий отчетный год.

В 2025 году максимальная ставка составит 1,5% от минимальной зарплаты 2024 года (8000 гривен), что приведет к максимальному налогу в размере 120 гривен за каждый лишний квадратный метр.

Что еще нужно знать

Обратите внимание, что налог на имущество не начисляется, если квартира принадлежит нескольким владельцам, и доля каждого из них не превышает минимальную налогооблагаемую площадь. К примеру, если в квартире площадью 65 квадратных метров два владельца, каждому из них достается по 32,5 квадратных метра. Поскольку эта площадь меньше минимального налога, собственники освобождаются от уплаты.

При этом есть налоговые льготы, применяемые к объектам недвижимости. К ним относятся следующие:

разрушенные или непригодные для проживания из-за войны;

расположенные в активных или недавно активных зонах боевых действий;

находятся на территориях под временной оккупацией.

Кроме того, следует помнить, что за просрочку уплаты налога на имущество предусмотрены штрафы. При задержке до 30 дней размер штрафа составит 10%. Если платеж не поступит более 30 дней, штраф возрастет до 20% от суммы налога. Поэтому важно своевременно уплачивать налог во избежание лишних расходов.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.