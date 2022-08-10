«Налог на Google» принес бюджету около 76 миллионов долларов — Finance.ua
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«Налог на Google» принес бюджету около 76 миллионов долларов

Казна и Политика
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«Налог на Google» принес бюджету около 76 миллионов долларов
«Налог на Google» принес бюджету около 76 миллионов долларов
Благодаря «налогу на Google» в государственный бюджет удалось привлечь около 76 миллионов долларов.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
Срок подачи деклараций по «налогу на Google» завершился 9 августа. Это НДС, который должны платить крупные международные корпорации по предоставляемым в Украине электронным сервисам.
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Общая задекларированная сумма составляет около 76 млн долл. Плательщиками налога являются 53 крупные компании.
Больше всего из них задекларировали:
  • Google;
  • Apple;
  • Facebook;
  • Instagram;
  • Onlyfans.
«Благодаря имплементации современных европейских норм по налогообложению электронных сервисов армия получила значительное финансирование в войну. Из плательщиков и потребителей услуг никто не обанкротился, несмотря на прогнозы маргинальных „экспертов“ из соцсетей», — резюмировал Гетманцев.

Справка Finance.ua:

  • в июне прошлого года Верховная Рада приняла законопроект № 4184, который, в частности, обязывает интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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