«Налог на Google» принес бюджету около 76 миллионов долларов — Finance.ua

«Налог на Google» принес бюджету около 76 миллионов долларов
Благодаря «налогу на Google» в государственный бюджет удалось привлечь около 76 миллионов долларов.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
Срок подачи деклараций по «налогу на Google» завершился 9 августа. Это НДС, который должны платить крупные международные корпорации по предоставляемым в Украине электронным сервисам.
Общая задекларированная сумма составляет около 76 млн долл. Плательщиками налога являются 53 крупные компании.
Больше всего из них задекларировали:
- Google;
- Apple;
- Facebook;
- Instagram;
- Onlyfans.
«Благодаря имплементации современных европейских норм по налогообложению электронных сервисов армия получила значительное финансирование в войну. Из плательщиков и потребителей услуг никто не обанкротился, несмотря на прогнозы маргинальных „экспертов“ из соцсетей», — резюмировал Гетманцев.
Справка Finance.ua:
- в июне прошлого года Верховная Рада приняла законопроект № 4184, который, в частности, обязывает интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.
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