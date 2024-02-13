Налог на Googlе: крупнейшие плательщики в ІV квартале 2023 года (список) — Finance.ua

Налог на Googlе: крупнейшие плательщики в ІV квартале 2023 года (список) Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Налог на Googlе: крупнейшие плательщики в ІV квартале 2023 года (список)

Лица-нерезиденты, которые предоставляют электронные услуги, завершили декларирование за IV квартал 2023 года.

96 поданных деклараций обеспечат поступление в бюджет на сумму 2,513 млрд грн (30,1 млн евро и $34,4 млн).

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По отношению к ІІІ кварталу сумма поступлений увеличилась на 421 млн гривен.

Крупнейшими плательщиками в ІV квартале 2023 года стали: GOOGLE, SONY, ETSY, APPLE, META PLATFORMS, WARGAMING GROUP, NETFLIX.

«Для тех, кто уже традиционно следит за сервисом OnlyFans, отметим, что компания за предоставление услуг на территории Украины в 2023 году насчитала и уплатила $1 273,0 тыс.» — отметил он.

Примечательно, что международные компании не ожидают наступления предельного срока и уже уплатили 86% начисленных налогов — 2,17 млрд гривен.

не будут поддержаны. Ранее Гетманцев объяснил, почему украинцы в январе забирали с деньги банков. Среди причин он назвал: «определенный негативный эффект мог быть связан с нормами законопроекта № 10 449 относительно «военной службы, мобилизации и учета». Но чиновник отметил , что нормы законопроекта, предусматривающие блокировку банковских счетов

Справка Finance.ua:

с момента введения в Украине так называемого «налога на Google» в Государственный бюджет уплачен эквивалент 10,2 млрд грн. По его словам, плательщиками этого налога в Украине являются 98 нерезидентов-поставщиков цифровых услуг. За время действия соответствующей нормы Налогового кодекса Украины, по состоянию на 1 октября 2023 года, ими был уплачен эквивалент 10,2 млрд грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.