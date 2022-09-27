Нафтогаз приобрел 3,2 миллиона кубометров газа для закачки в подземные хранилища — Finance.ua

Нафтогаз приобрел 3,2 миллиона кубометров газа для закачки в подземные хранилища Сегодня 11:32 — Энергетика

Нафтогаз приобрел 3,2 миллиона кубометров газа для закачки в подземные хранилища

Газоснабжающая компания «Нефтегаз Трейдинг» на прошлой неделе приобрела 3,2 миллиона кубометров газа для закачки в подземные хранилища.

«19 сентября ГК «Нафтогаз Трейдинг» в результате открытых торгов приобрела 3,2 млн куб. м газа, цена — 45 541,56 грн за 1000 куб. м с НДС. Приобретенный газ будет в сентябре передан в подземные хранилища АО «Укртрансгаз» , — говорится в сообщении.

ТЭЦ Нового Раздола и Новояворовска работают в обычном режиме. Их готовность к работе в осенне-зимний период составляет 95%.

Подземные газохранилища АО «Укртрансгаз» остаются под усиленной охраной и продолжают работать в штатном режиме.

АО «Укртранснефть» и АО «Укрспецтрансгаз» работают в штатном режиме в условиях военного положения. ОАО «Кировоградгаз» работает в обычном режиме.

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Укрінформ По материалам:

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