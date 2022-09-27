Нафтогаз приобрел 3,2 миллиона кубометров газа для закачки в подземные хранилища — Finance.ua
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Нафтогаз приобрел 3,2 миллиона кубометров газа для закачки в подземные хранилища

Энергетика
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Нафтогаз приобрел 3,2 миллиона кубометров газа для закачки в подземные хранилища
Нафтогаз приобрел 3,2 миллиона кубометров газа для закачки в подземные хранилища
Газоснабжающая компания «Нефтегаз Трейдинг» на прошлой неделе приобрела 3,2 миллиона кубометров газа для закачки в подземные хранилища.
Об этом сообщает НАК «Нафтогаз Украины».
«19 сентября ГК «Нафтогаз Трейдинг» в результате открытых торгов приобрела 3,2 млн куб. м газа, цена — 45 541,56 грн за 1000 куб. м с НДС. Приобретенный газ будет в сентябре передан в подземные хранилища АО «Укртрансгаз» , — говорится в сообщении.
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Подземные газохранилища АО «Укртрансгаз» остаются под усиленной охраной и продолжают работать в штатном режиме.
АО «Укртранснефть» и АО «Укрспецтрансгаз» работают в штатном режиме в условиях военного положения. ОАО «Кировоградгаз» работает в обычном режиме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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