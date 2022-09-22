«Нафтогаз» сократил газодобычу с начала войны на 2% на фоне 11-процентного снижения у частных компаний — Витренко — Finance.ua
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«Нафтогаз» сократил газодобычу с начала войны на 2% на фоне 11-процентного снижения у частных компаний — Витренко

Энергетика
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«Нафтогаз» сократил газодобычу с начала войны на 2% на фоне 11-процентного снижения у частных компаний — Витренко
«Нафтогаз» сократил газодобычу с начала войны на 2% на фоне 11-процентного снижения у частных компаний — Витренко
НАК «Нафтогаз Украины» снизила добычу газа с начала российской агрессии на 2% до довоенного уровня, тогда как частные газодобывающие компании — на 11%.
Об этом сообщил председатель правления компании Юрий Витренко на круглом столе «Украинские госпредприятия во время войны», организованном проектом USAID «Деятельность в рамках реформы государственных предприятий Украины» (SOERA) в четверг.
«На западе страны мы увеличиваем добычу, на востоке у нас падение есть, но оно незначительное. В общем, у нас падение к довоенному времени примерно на 2%. Это даже лучше, чем у частных компаний, у которых обычно все лучше, — у них падение 11%, а у нас 2%, то есть гораздо меньше», — сказал он.
По словам главы «Нафтогаза», компания в сфере газодобычи имеет стратегические проекты, которые не останавливались, несмотря на войну.
«Это стратегические проекты и в газодобыче, например, горизонтальное бурение, освоение нетрадиционных коллекторов, что мы продолжаем делать», — подчеркнул Витренко.
Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» планирует получить уже в этом году дополнительные объемы добычи газа на освобожденных от оккупантов территориях Харьковской области.
«На тех территориях, которые были недавно освобождены, добыча, которую мы можем получить дополнительно, составляет около 1 млн куб. м в сутки и даже больше. Это фактически дает нам возможность вернуться к уровню добычи, который у нас был до начала полномасштабной войны», — сказал председатель правления компании Юрий Витренко на пресс-конференции 20 сентября.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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