Нацстратегия доходов предусматривает рост ВВП на 6,8% при инфляции 9,7% в 2024 году — Finance.ua

Нацстратегия доходов предусматривает рост ВВП на 6,8% при инфляции 9,7% в 2024 году Сегодня 14:35 — Казна и Политика

Нацстратегия доходов предусматривает рост ВВП на 6,8% при инфляции 9,7% в 2024 году

Национальная стратегия доходов предполагает рост ВВП на 6,8% при инфляции 9,7% в 2024 году.

Об этом говорится в документе, принятом правительством.

Нацстратегия доходов содержит прогноз основных макропоказателей на ближайшие три года.

Так, в следующем году прогнозируется рост экономики на 6,8%, при том что цены вырастут на 9,7%.

В 2025 году рост отечественной экономики сохранится и составит 6,8%.

А вот цены в тот же год будут расти не столь быстро, инфляция составит 8,1%.

На 2026 год прогнозируется рост ВВП на 6,6% при росте цен на 6,9%.

При этом документ также содержит данные по законодательной инициативе налогообложения криптоактивов.

Законопроекты, которые сейчас есть по криптовалютам, приниматься не будут, об этом есть оговорки в Меморандуме МВФ.

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Українські Новини По материалам:

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