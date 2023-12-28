Нацстратегия доходов предусматривает рост ВВП на 6,8% при инфляции 9,7% в 2024 году — Finance.ua
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Нацстратегия доходов предусматривает рост ВВП на 6,8% при инфляции 9,7% в 2024 году

Казна и Политика
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Нацстратегия доходов предусматривает рост ВВП на 6,8% при инфляции 9,7% в 2024 году
Нацстратегия доходов предусматривает рост ВВП на 6,8% при инфляции 9,7% в 2024 году
Национальная стратегия доходов предполагает рост ВВП на 6,8% при инфляции 9,7% в 2024 году.
Об этом говорится в документе, принятом правительством.
Нацстратегия доходов содержит прогноз основных макропоказателей на ближайшие три года.
Так, в следующем году прогнозируется рост экономики на 6,8%, при том что цены вырастут на 9,7%.
В 2025 году рост отечественной экономики сохранится и составит 6,8%.
А вот цены в тот же год будут расти не столь быстро, инфляция составит 8,1%.
На 2026 год прогнозируется рост ВВП на 6,6% при росте цен на 6,9%.
При этом документ также содержит данные по законодательной инициативе налогообложения криптоактивов.
Законопроекты, которые сейчас есть по криптовалютам, приниматься не будут, об этом есть оговорки в Меморандуме МВФ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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