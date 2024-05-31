Нацрегулятор добавил новые требования для определения национально важных предприятий — Finance.ua
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Нацрегулятор добавил новые требования для определения национально важных предприятий

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НКЦБФР внесла изменения в критерии, по которым осуществляется определение предприятия, учреждения и организации, которое имеет важное значение для отрасли национальной экономики. Речь идет о рынках капитала и организованных товарных рынках, или удовлетворении потребностей территориальной громады для целей бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.
Об этом идет речь на сайте комиссии.
Теперь предприятие, учреждение, организация не должны иметь невыполненных распоряжений уполномоченных лиц об устранении нарушений на рынках капитала и организованных товарных рынках, на дату подачи обращений.
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Кроме того, предприятие, учреждение, организация теперь не могут иметь неуплаченные штрафные санкции на дату подачи обращений с целью определения предприятия критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Справка Finance.ua:

Ранее, согласно постановлению регулятора от 10 января 2024 г. № 24, предприятие, учреждение, организация могла быть профессиональным участником рынков капитала и организованных товарных рынков, если она соответствовала хотя бы одному из следующих условий:
  • обеспечивает формирование и функционирование системы депозитарного учета ценных бумаг;
  • обеспечивает образование и функционирование организованных рынков и/или организованных товарных рынков;
  • обеспечивает осуществление клиринга и расчетов (организацию проведения расчетов) по совершенным сделкам по финансовым инструментам или продукции;
  • обеспечивает функционирование системы негосударственного пенсионного обеспечения и т. д.
2. Предприятие, учреждение, организация, которая ведет деятельность по предоставлению информационных услуг на рынках капитала и организованных товарных рынках и включена в Реестр лиц, уполномоченных предоставлять информационные услуги на рынках капитала и организованных товарных рынках.
3. Предприятие, учреждение, организация являются эмитентом, участвующим в исполнении военных заказов (при подтверждении соответствующего государственного органа).
По материалам:
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