Нацрегулятор добавил новые требования для определения национально важных предприятий — Finance.ua

Нацрегулятор добавил новые требования для определения национально важных предприятий Сегодня 15:44

НКЦБФР внесла изменения в критерии, по которым осуществляется определение предприятия, учреждения и организации, которое имеет важное значение для отрасли национальной экономики. Речь идет о рынках капитала и организованных товарных рынках, или удовлетворении потребностей территориальной громады для целей бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Об этом идет речь на сайте комиссии.

Теперь предприятие, учреждение, организация не должны иметь невыполненных распоряжений уполномоченных лиц об устранении нарушений на рынках капитала и организованных товарных рынках, на дату подачи обращений.

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Кроме того, предприятие, учреждение, организация теперь не могут иметь неуплаченные штрафные санкции на дату подачи обращений с целью определения предприятия критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Справка Finance.ua:

Ранее, согласно постановлению регулятора от 10 января 2024 г. № 24, предприятие, учреждение, организация могла быть профессиональным участником рынков капитала и организованных товарных рынков, если она соответствовала хотя бы одному из следующих условий:

обеспечивает формирование и функционирование системы депозитарного учета ценных бумаг;

обеспечивает образование и функционирование организованных рынков и/или организованных товарных рынков;

обеспечивает осуществление клиринга и расчетов (организацию проведения расчетов) по совершенным сделкам по финансовым инструментам или продукции;

обеспечивает функционирование системы негосударственного пенсионного обеспечения и т. д.

2. Предприятие, учреждение, организация, которая ведет деятельность по предоставлению информационных услуг на рынках капитала и организованных товарных рынках и включена в Реестр лиц, уполномоченных предоставлять информационные услуги на рынках капитала и организованных товарных рынках.

3. Предприятие, учреждение, организация являются эмитентом, участвующим в исполнении военных заказов (при подтверждении соответствующего государственного органа).

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