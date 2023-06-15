Национальный банк смягчает валютные ограничения — Finance.ua

Национальный банк смягчает валютные ограничения Сегодня 15:02 — Валюта

Национальный банк смягчает валютные ограничения

Национальный банк Украины с 16 июня смягчает валютные ограничения.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Что меняется

Нацбанк предоставляет разрешение резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам, которые:

обеспечены гарантией или поручительством международной финансовой организации;

предоставлены при участии иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение или через иностранное юридическое лицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный государственный банк.

Национальный банк также определил, что резиденты смогут осуществлять такие операции в соответствии со сроками возврата средств и уплаты процентов, предусмотренными условиями кредитного договора.

Читайте также Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25%

«Эта мера пресечения позволит нивелировать непродуктивный отток капитала, защитить международные резервы и устойчивость валютного рынка», — объясняют в НБУ.

Для чего это необходимо

По оценкам регулятора, благодаря введению такого смягчения объем поступления новых кредитных средств в Украину значительно превысит их отток в результате возврата и обслуживания существующих займов. Так, предоставление возможности перевода за границу средств для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов улучшит условия привлечения средств в Украину.

Кроме того, такие изменения будут способствовать расширению возможностей международных партнеров направить финансирование на восстановление украинской экономики.

«Соответствующие решения о смягчении валютных ограничений НБУ принял, учитывая устойчивую ситуацию на валютном рынке, достаточно высокий объем международных резервов и улучшение ситуации со срочностью средств в банковской системе», — добавили в Нацбанке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.