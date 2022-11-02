Национальные водительские удостоверения в ЕС: что нужно знать украинцам — Finance.ua

Национальные водительские удостоверения в ЕС: что нужно знать украинцам Сегодня 20:24 — Личные финансы

Национальные водительские удостоверения в ЕС: что нужно знать украинцам, radiotrek.rv.ua

В страны ЕС после полномасштабного вторжения россии эвакуировались несколько миллионов украинцев. С самого начала у наших граждан возникало немало проблем, связанных с документами водителя. Тем не менее, Европа демонстрирует свою поддержку Украине.

Например, в конце июля вступил в силу Регламент пользования украинскими национальными водительскими удостоверениями в странах ЕС. Поэтому в Главном сервисном центре МВД напомнили , что это даст украинским водителям.

Согласно сообщению, изменения касаются только лиц, пользующихся временной или надлежащей защитой в странах ЕС. Этот документ устанавливает специальные правила относительно просроченных, утраченных или похищенных украинских водительских удостоверений.

Итак, с конца июля в таких странах — Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Чехия — можно:

пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой;

пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей и не имеет срока действия, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение. Но нужно иметь документ для подтверждения личности;



пользоваться украинским удостоверением водителя даже в случае истечения срока его действия в 2022 году (это актуально для удостоверений, выданных впервые со сроком действия 2 года);



получить временное (на период пребывания под защитой) водительское удостоверение образца ЕС в случае потери или похищения украинского водительского удостоверения без сдачи экзаменов.



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