Национальные водительские удостоверения в ЕС: что нужно знать украинцам — Finance.ua
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Национальные водительские удостоверения в ЕС: что нужно знать украинцам

Личные финансы
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Национальные водительские удостоверения в ЕС: что нужно знать украинцам
Национальные водительские удостоверения в ЕС: что нужно знать украинцам, radiotrek.rv.ua
В страны ЕС после полномасштабного вторжения россии эвакуировались несколько миллионов украинцев. С самого начала у наших граждан возникало немало проблем, связанных с документами водителя. Тем не менее, Европа демонстрирует свою поддержку Украине.
Например, в конце июля вступил в силу Регламент пользования украинскими национальными водительскими удостоверениями в странах ЕС. Поэтому в Главном сервисном центре МВД напомнили, что это даст украинским водителям.
Согласно сообщению, изменения касаются только лиц, пользующихся временной или надлежащей защитой в странах ЕС. Этот документ устанавливает специальные правила относительно просроченных, утраченных или похищенных украинских водительских удостоверений.
Итак, с конца июля в таких странах — Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Чехия — можно:
  • пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой;
  • пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей и не имеет срока действия, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение. Но нужно иметь документ для подтверждения личности;
  • пользоваться украинским удостоверением водителя даже в случае истечения срока его действия в 2022 году (это актуально для удостоверений, выданных впервые со сроком действия 2 года);
  • получить временное (на период пребывания под защитой) водительское удостоверение образца ЕС в случае потери или похищения украинского водительского удостоверения без сдачи экзаменов.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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По материалам:
Finance.ua
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