Начинается подача заявок на получение субсидий на землю для аграриев пострадавших регионов: сроки — Finance.ua

Начинается подача заявок на получение субсидий на землю для аграриев пострадавших регионов: сроки Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Начинается подача заявок на получение субсидий на землю для аграриев пострадавших регионов: сроки

С 1 мая в Государственном аграрном реестре начнется подача заявок на отдельную бюджетную субсидию на обрабатываемые угодья для аграриев с деоккупированных территорий и территорий, на которых завершены боевые действия. Денежные средства в размере 8 тыс. грн на 1 га будут предоставляться производителям сельскохозяйственной продукции, имеющим в собственности или пользовании до 120 га земель сельскохозяйственного назначения.

К деоккупированным территориям и территориям, на которых завершены боевые действия, относятся территории возможных боевых действий; активных боевых действий (для которых определена дата завершения боевых действий); активные боевые действия, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы (для которых определена дата завершения боевых действий).

Помощь смогут получить сельхозтоваропроизводители отдельных районов Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей. Районы определены согласно приказу Минреинтеграции от 22 декабря 2022 года № 309

Заявки будут приниматься в Государственном аграрном реестре до 30 июня 2024 года.

О начале подачи заявок по другим направлениям государственной поддержки будет доложено дополнительно.

Справка

Поддержка предоставляется в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для оказания поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16.08.2022 г. № 918 (с изменениями, внесенными постановлением КМУ от 15.03.2024 г. № 300).

borgexpert По материалам:

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