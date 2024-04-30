Начинается подача заявок на получение субсидий на землю для аграриев пострадавших регионов: сроки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Начинается подача заявок на получение субсидий на землю для аграриев пострадавших регионов: сроки

Казна и Политика
13
Начинается подача заявок на получение субсидий на землю для аграриев пострадавших регионов: сроки
Начинается подача заявок на получение субсидий на землю для аграриев пострадавших регионов: сроки
С 1 мая в Государственном аграрном реестре начнется подача заявок на отдельную бюджетную субсидию на обрабатываемые угодья для аграриев с деоккупированных территорий и территорий, на которых завершены боевые действия. Денежные средства в размере 8 тыс. грн на 1 га будут предоставляться производителям сельскохозяйственной продукции, имеющим в собственности или пользовании до 120 га земель сельскохозяйственного назначения.
К деоккупированным территориям и территориям, на которых завершены боевые действия, относятся территории возможных боевых действий; активных боевых действий (для которых определена дата завершения боевых действий); активные боевые действия, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы (для которых определена дата завершения боевых действий).
Помощь смогут получить сельхозтоваропроизводители отдельных районов Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей. Районы определены согласно приказу Минреинтеграции от 22 декабря 2022 года № 309.
Заявки будут приниматься в Государственном аграрном реестре до 30 июня 2024 года.
О начале подачи заявок по другим направлениям государственной поддержки будет доложено дополнительно.
Справка
Поддержка предоставляется в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для оказания поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16.08.2022 г. № 918 (с изменениями, внесенными постановлением КМУ от 15.03.2024 г. № 300).
По материалам:
borgexpert
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.