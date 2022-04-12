Нацбанки Украины и Польши договорились сотрудничать в условиях войны — Finance.ua

Заключение Меморандума является основой расширения сотрудничества и будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух институтов, а также установлению более тесных связей в финансовой и банковской сферах между двумя странами.
«Партнерские отношения и тесное сотрудничество между нашими институтами прошли не только испытание временем, но и войной. Я искренне благодарен вам и вашей команде за огромный вклад в финансовую оборону нашей страны, который вы делаете с самого начала вторжения агрессора в Украину. Одним из безоговорочных доказательств этого является решение Национального банка Польши открыть своп-линию на 1 миллиард долларов. Я рад, что имею возможность подписать этот важный документ, еще раз подтверждающий нашу общую открытость и настроенность на развитие и укрепление отношений», — подчеркнул Глава НБУ Кирилл Шевченко, обращаясь к профессору Адаму Глапинскому, главе Национального банка Польши, во время подписания Меморандума.
«Во время встречи в Варшаве мы обсудили сотрудничество, совместные проекты и вызовы, которые предстали перед центральными банками из-за войны в Украине. Вместе с Кириллом Шевченко мы подписали Меморандум о договоренностях в подтверждение наших хороших отношений и прочных связей между нашими банками», — сказал профессор Адам Глапинский, глава Национального банка Польши.