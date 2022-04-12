Нацбанки Украины и Польши договорились сотрудничать в условиях войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Нацбанки Украины и Польши договорились сотрудничать в условиях войны

Сегодня 12:07Казна и Политика
10
11 апреля Национальный банк Украины и Национальный банк Польши (НБП) подписали Меморандум о договоренностях по усилению сотрудничества в условиях военной агрессии российской федерации против Украины.
Об этом сообщили в НБУ.
Заключение Меморандума является основой расширения сотрудничества и будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух институтов, а также установлению более тесных связей в финансовой и банковской сферах между двумя странами.
«Партнерские отношения и тесное сотрудничество между нашими институтами прошли не только испытание временем, но и войной. Я искренне благодарен вам и вашей команде за огромный вклад в финансовую оборону нашей страны, который вы делаете с самого начала вторжения агрессора в Украину. Одним из безоговорочных доказательств этого является решение Национального банка Польши открыть своп-линию на 1 миллиард долларов. Я рад, что имею возможность подписать этот важный документ, еще раз подтверждающий нашу общую открытость и настроенность на развитие и укрепление отношений», — подчеркнул Глава НБУ Кирилл Шевченко, обращаясь к профессору Адаму Глапинскому, главе Национального банка Польши, во время подписания Меморандума.

Узнайте первыми все о курсах валют на Finance.ua 💶

«Во время встречи в Варшаве мы обсудили сотрудничество, совместные проекты и вызовы, которые предстали перед центральными банками из-за войны в Украине. Вместе с Кириллом Шевченко мы подписали Меморандум о договоренностях в подтверждение наших хороших отношений и прочных связей между нашими банками», — сказал профессор Адам Глапинский, глава Национального банка Польши.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.