Нацбанк за месяц продал из резервов 2,2 млрд долларов — Finance.ua

Всего с начала года НБУ купил на межбанковском валютном рынке 1 889,6 млн долларов и продал 7 490,4 млн долларов. Отрицательное сальдо 5 600,8 млн долларов.
Отметим, НБУ зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар.
Ранее сообщалось, что более 90% наличного обращения валюты обеспечивает чёрный рынок. При этом спрос на наличную валюту оценивается даже выше, чем в прошлом, когда банки ежедневно продавали населению по $50-60 млн.
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