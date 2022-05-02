Нацбанк за месяц продал из резервов 2,2 млрд долларов — Finance.ua

Нацбанк за месяц продал из резервов 2,2 млрд долларов

Сегодня 11:18 — Казна и Политика

Национальный банк Украины в течение апреля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 41,0 млн. долларов и продал 2 244,3 млн. долларов. Отрицательное сальдо 2 203,3 млн долларов.

Об этом сообщает НБУ

Всего с начала года НБУ купил на межбанковском валютном рынке 1 889,6 млн долларов и продал 7 490,4 млн долларов. Отрицательное сальдо 5 600,8 млн долларов.

Отметим, НБУ зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар.

Ранее сообщалось, что более 90% наличного обращения валюты обеспечивает чёрный рынок. При этом спрос на наличную валюту оценивается даже выше, чем в прошлом, когда банки ежедневно продавали населению по $50-60 млн.

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