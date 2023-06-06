Нацбанк опровергает информацию о сборе данных о безналичных платежах всех клиентов банков — Finance.ua
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Нацбанк опровергает информацию о сборе данных о безналичных платежах всех клиентов банков

Финтех и Карты
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Нацбанк опровергает информацию о сборе данных о безналичных платежах всех клиентов банков
Нацбанк опровергает информацию о сборе данных о безналичных платежах всех клиентов банков
Национальный банк опроверг интерпретации нескольких СМИ, утверждавших, что регулятор обязал банки собирать данные обо всех платежах физических лиц.
Об этом говорится в сообщении НБУ в Telegram.
«В письме, которое вызвало резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах. Запрашиваемые данные не предусматривают сбор информации, персональных данных физических лиц», — заявили в пресс-службе НБУ.
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Отмечается, что Нацбанк с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайров о субъектах хозяйственной деятельности, поставщика платежных услуг — юридических лицах, пользующихся услугами банков по электронной коммерции.
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В Нацбанке говорят, что направили банкам письмо-напоминание о предоставлении информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах.
НБУ использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля соблюдения банками требований законодательства Украины.
«Анализ такой обобщенной информации позволил Национальному банку выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности, обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса», — отмечает регулятор.
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НБУ продолжает проверять банки и небанковские финучреждения, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере платежного законодательства.
Указанные действия, по оценкам Министерства финансов Украины, способствовали значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет. Так, за первые пять месяцев 2023 года было перечислено в бюджет за организацию азартных игр 2 млрд 378 млн грн, в то же время за весь 2022 год — только 731 млн грн (из которых 220 млн грн поступило в декабре — то есть с момента начала усиленного надзора со стороны НБУ), а за 2021 год — всего 205 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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