На западной границе ждут более 100 автомобилей, десятки автобусов и 696 грузовиков: где самые маленькие очереди — Finance.ua

На западной границе ждут более 100 автомобилей, десятки автобусов и 696 грузовиков: где самые маленькие очереди Сегодня 10:45 — Казна и Политика

На утро понедельника, 25 сентября, перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины образовались очереди из автомобилей, автобусов, а также грузовиков, зарегистрированных в э-очереди.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Так, самые большие очереди зафиксированы на границе с Польшей. В частности, перед ПП «Устилуг» ожидают 30 легковых автомобилей и 4 автобуса (электронная очередь). В «Краковце» в очередях скопились 30 автомобилей и 3 автобуса (электронная очередь), в «Шегинях» — 4 автобуса (электронная очередь). В то время как в «Нижанковичах» — 696 грузовиков, зарегистрированных в э-очереди, а в «Ягодине» — 5 автобусов в э-очереди.

На границе со Словакией в «Малых Селменцах» и «Малом Березном» без очередей. В пункте пропуска «Ужгород» стоят 10 автомобилей и 6 автобусов (электронная очередь).

На венгерско-украинском направлении очереди наблюдаются в четырех пунктах пропуска. В «Тисе» выезда ждут 3 автобуса (электронная очередь), в «Лужанке» — 10 легковушек. Кроме того, перед ЧП «Вилок» и «Косино» зафиксировано по 15 машин.

На границе с Румынией очереди наблюдаются только в пункте пропуска «Порубное». Там стоит 10 автобусов (электронная очередь).

В то же время в пунктах пропуска на молдавском направлении очередей нет вообще.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что половина от общего пассажиропотока приходится на границу с Польшей.

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