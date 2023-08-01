На выплаты переселенцам в этом году нужно 72 миллиарда гривен — Finance.ua

На выплаты переселенцам в этом году нужно 72 миллиарда гривен Сегодня 15:14 — Казна и Политика

На выплаты переселенцам в этом году нужно 72 миллиарда гривен

На выплаты внутриперемещенным лицам в 2023 году государство должно выделить 72 млрд грн.

Об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала в эфире телемарафона «Единые новости».

«Например, в 2022 году потребовалось 57 млрд грн. В 2023-м, по прогнозам, нужно 72 млрд грн найти государству, чтобы выплатить все причитающиеся выплаты ВПЛ. После обороны и безопасности это самая большая статья расходов государственного бюджета», — сказала Верещук.

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По ее словам, сейчас в Украине 4,9 млн официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Еще около 5 миллионов наших соотечественников находятся за границей.

«Анализ Госпогранслужбы показывает, что больше людей возвращается, чем тех, кто выезжает. И это хорошо для государства», — убеждена глава Минреинтеграции.

Как сообщалось, размер пособия на взрослого работающего человека составляет 2 тыс. грн, на ребенка или человека с инвалидностью — 3 тыс. грн.

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Укрінформ По материалам:

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