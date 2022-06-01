На восстановление Украины, скорее всего, понадобятся сотни миллиардов евро или долларов — посол ЕС — Finance.ua
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На восстановление Украины, скорее всего, понадобятся сотни миллиардов евро или долларов — посол ЕС

Сегодня 14:33Казна и Политика
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На восстановление Украины, скорее всего, понадобятся сотни миллиардов евро или долларов, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
«Я знаю, что украинское правительство усердно работает над планом восстановления, с национальным советом по восстановлению. Потребности, скорее всего, будут исчисляться сотнями миллиардов евро или долларов. Дискуссии со стороны ваших международных партнеров только начались: как собрать эти средства, как управлять ими в сотрудничестве с Украиной. Конечно, должно быть сильное участие со стороны Украины. Никто не хочет и не может решать лучше вас, на что будут необходимы эти деньги», — сказал Маасикас на брифинге в Медиацентре «Украина — Укринформ» в среду.
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Он подчеркнул, что продолжаются более технические и финансовые дискуссии по этому поводу.
Он добавил, что формы такого побратимского партнерства еще должны быть выработаны.
«Еще одна политическая идея, которую тепло приветствуют — это идея президента Зеленского о партнерстве, что правительство или муниципалитет или даже крупная компания со стороны международных партнеров сможет внести вклад в украинский фонд с конкретной целью реконструкции конкретного муниципалитета или города. Это дало бы гораздо больше причастности и помогло бы донорам понять, почувствовать это напрямую», — отметил Маасикас.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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