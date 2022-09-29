На восстановление только дорожной отрасли по всей Украине нужно 970 млрд гривен — Укравтодор — Finance.ua
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На восстановление только дорожной отрасли по всей Украине нужно 970 млрд гривен — Укравтодор

Казна и Политика
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На восстановление только дорожной отрасли по всей Украине нужно 970 млрд гривен — Укравтодор
На восстановление только дорожной отрасли по всей Украине нужно 970 млрд гривен — Укравтодор
На Житомирщине ущерб от повреждения дорог, разрушения мостов и другой дорожной инфраструктуры составляет 527,4 млн долларов. Разрушены 35 км дорог государственного значения и 5 искусственных сооружений общей протяженностью 298 метров. Также поврежден международный аэропорт «Житомир» и аэродром военного назначения. 82 здания железной дороги, более километра путей и 2 моста.
Об этом сообщил первый заместитель главы «Укравтодора» Андрей Ивко во время «Форума восстановления» в Житомирской области.
Всего же, по данным «Укравтодора», на восстановление только дорожной отрасли по всей Украине понадобится не менее 970 млрд грн.
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Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко во время форума сообщил, что 12 тысяч жителей области потеряли жилье, но восстановление происходит постоянно. 200 млн грн для восстановления области выделено из резервного фонда. 770 объектов инфраструктуры уже восстановлены. В настоящее время в приоритете школы, медицинские и социальные объекты.
«Область ведет переговоры с Португалией, которая делает акцент на восстановлении образовательных учреждений. Но отдельная благодарность Эстонии. Мост позволит вернуть в Малин инвестиционную жизнь. И отдельная благодарность за начало строительства детского сада в Овруче», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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