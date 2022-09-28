Пока идет война: Эстония начинает инвестировать в восстановление Житомирщины — Finance.ua
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Пока идет война: Эстония начинает инвестировать в восстановление Житомирщины

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Пока идет война: Эстония начинает инвестировать в восстановление Житомирщины
Автомобильный мост в городе Малин Житомирской области станет одним из первых объектов разрушенной войной украинской инфраструктуры, который будет построен с участием иностранного инвестора. Вклад Эстонии в проект составляет около 1 млн евро. Однако, как сообщают в Укравтодоре, восстановление разрушенной инфраструктуры Житомирщины потребует $563 млн.
В марте 2022 года Житомирщина и, в частности, город Малин, подверглись многочисленным авиационным и ракетным ударам. Во время одного из них вражеские ракеты разрушили автомобильный мост через реку Иршу, что до сих пор существенно усложняет сообщение между двумя частями Малина.
Мост в Малине планировали обновить еще до войны в начале 2022 года в рамках президентской программы «Большая стройка». Тогда на его реконструкцию рассчитывали потратить около 65 млн грн. Однако после попадания российских ракет стоимость работ существенно возросла и встал вопрос поиска дополнительных инвестиций.
Эквивалент 1 млн евро (около 35,4 млн грн), который предоставляет Эстония на восстановление моста в городе Малин, компенсирует нехватку средств на реализацию проекта.
Смелое решение Эстонии начать инвестиции в развитие инфраструктуры одного из регионов Украины еще до окончания войны создает важный, показательный прецедент для мирового сообщества. И именно в Житомирской области 27 сентября 2022 года состоялся первый форум по восстановлению, организованный Министерством инфраструктуры Украины, Посольством Эстонской Республики в Украине и коалицией Rise Ukraine.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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