На восстановление телекоммуникационного сектора Украины необходимо около $1,8 миллиарда — Finance.ua
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На восстановление телекоммуникационного сектора Украины необходимо около $1,8 миллиарда

Казна и Политика
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Война нанесла значительный ущерб и разрушения инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий в более чем 10 из 24 регионов Украины, соответственно на восстановление телекоммуникационного сектора теперь необходимо 1,79 млрд долларов, и работа в этом направлении уже продолжается.
Об этом заявил председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.
«С начала полномасштабного вторжения мобильными операторами восстановлено суммарно более 3200 км оптоволоконных линий; возобновлена работа 1200 базовых станций, построено более 1500 новых базовых станций мобильной связи», — сказал Щиголь.
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По его словам, усилена энергонезависимость и модернизировано еще более 8 тысяч станций.
«Одной из ключевых функций Госспецсвязи в условиях противостояния российской агрессии является обеспечение доступности в том числе и мобильной связи», — добавил Щиголь.
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Как сообщалось, с началом ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине начались проблемы с мобильной связью и Интернетом. 24 ноября легли 60% базовых станций мобильных операторов. Связь исчезла почти на всей территории страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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