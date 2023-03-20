На территории россии арестовали активы Volkswagen — Finance.ua

На территории россии арестовали активы Volkswagen Сегодня 22:35 — Мир

На территории россии арестовали активы Volkswagen

Российский суд в понедельник заморозил все активы Volkswagen на территории россии. Решение было принято по иску местного производителя под названием ГАЗ.

Об этом сообщает Reuters

Volkswagen был одним из ряда иностранных автопроизводителей, приостановивших свою деятельность на территории россии после того, как западные страны ввели беспрецедентные санкции против москвы после вторжения в Украину.

Российский автопроизводитель ГАЗ, по контракту производивший автомобили Volkswagen на своем заводе в Нижнем Новгороде, подал в суд на немецкого автопроизводителя за нарушение контракта после того, как Volkswagen расторг соглашение в августе.

ГАЗ оценил свои убытки от расторгнутого контракта почти в 16 млрд рублей (207,79 млн долларов).

Volkswagen пытается продать свой флагманский российский завод в Калуге, к югу от москвы. Завод мощностью 225 тысяч автомобилей в год был закрыт с марта 2022 года.

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