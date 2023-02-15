На сколько вырастут пенсии в рамках индексации: в Минсоцполитики дали ответ — Finance.ua

На сколько вырастут пенсии в рамках индексации: в Минсоцполитики дали ответ
В Министерстве социальной политики Украины рассказали, что пенсии при индексации в марте вырастут по меньшей мере на 18 процентов. Окончательные расчеты обнародуют позже.
Об этом сообщила глава ведомства Оксана Жолнович «Украинской службе».
Жолнович отметила, что пенсии в стране вырастут на 18–20% из-за инфляции. Точные расчеты будут обнародованы в конце февраля, когда Кабинет Министров опубликует постановление об индексации.
«Мы будем повышать пенсии в марте с учетом инфляции. Процент сказать еще не могу, потому что он сложно рассчитывается, не очень равен инфляции, а более гибкий. Но я думаю, от 18 до 20 процентов увеличение будет», — отметила министр.
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Она напомнила, что во время войны правительство смогло сохранить выплаты пенсий благодаря заработным платам военных.
«Пенсионный фонд за этот промежуток времени фактически продемонстрировал свою устойчивость, и это произошло, как бы странно это ни было, но благодаря нашим воинам, потому что примерно миллион людей пошли служить в армию, где у них достаточно высокие заработные платы, и с этих зарплат у нас есть единый социальный взнос, который идет в Пенсионный фонд, что позволило стабилизировать Пенсионный фонд, не провалить его, то есть наши внутренние деньги, которые мы платим военным, они работают как инструмент поддержки пенсионеров», — пояснила глава ведомства.
Сейчас в правительстве продолжаются расчеты пенсий, ведь конечный показатель инфляции появится в феврале, его берут из соответствующих органов статистики.
Справка Finance.ua:
- пенсии в 2023 году не будут повышаться. В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 2 093 грн, а максимальная — 20 930 грн. Однако правительство запланировало в марте провести индексацию пенсий;
- Министерство финансов готовит проверку законности выплат пенсионерам в Украине. Как и кого будут проверять — рассказали здесь.
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