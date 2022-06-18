На сколько возрастет в цене потребительская корзина в этом году: экономисты дали ответ — Finance.ua

На сколько возрастет в цене потребительская корзина в этом году: экономисты дали ответ

Сегодня 19:41 — Личные финансы

На сколько вырастет в цене потребительская корзина в этом году? Ответ на этот вопрос дал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин на телемарафоне.

«По оценкам Нацбанка Украины, в этом году будет инфляция 20%. Собственно, потребительская корзина украинцев вырастет немного больше — где-то примерно на уровне 30% роста», — отметил он.

По словам экономиста, сегодняшние цены достаточно серьезно выросли. Овощи и борщовый набор выросли примерно на 50%, хлеб подорожал на 20% с начала этого года. Если посмотреть на другие продукты — мясо и молоко — там рост на уровне 15-18%, но это очень высокий рост за полгода, отмечает эксперт. Но добавляет, что «это достаточно ощутимо для кармана украинцев».

Также Пендзин отметил, что голод Украине не угрожает, но придется отказаться от определенных продуктов.

«Точно в Украине голода не будет, но наверняка придется отказываться от каких-то дорогих продуктов, но на столе будет все, что можно произвести самостоятельно», — рассказал эксперт.

Экономист также отметил, что этим летом можно ожидать повышения цен на сахар.

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