На сколько возрастет в цене потребительская корзина в этом году: экономисты дали ответ — Finance.ua

На сколько вырастет в цене потребительская корзина в этом году? Ответ на этот вопрос дал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин на телемарафоне.
«По оценкам Нацбанка Украины, в этом году будет инфляция 20%. Собственно, потребительская корзина украинцев вырастет немного больше — где-то примерно на уровне 30% роста», — отметил он.
По словам экономиста, сегодняшние цены достаточно серьезно выросли. Овощи и борщовый набор выросли примерно на 50%, хлеб подорожал на 20% с начала этого года. Если посмотреть на другие продукты — мясо и молоко — там рост на уровне 15-18%, но это очень высокий рост за полгода, отмечает эксперт. Но добавляет, что «это достаточно ощутимо для кармана украинцев».