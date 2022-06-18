На сколько возрастет в цене потребительская корзина в этом году: экономисты дали ответ — Finance.ua
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На сколько возрастет в цене потребительская корзина в этом году: экономисты дали ответ

Сегодня 19:41Личные финансы
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На сколько вырастет в цене потребительская корзина в этом году? Ответ на этот вопрос дал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин на телемарафоне.
«По оценкам Нацбанка Украины, в этом году будет инфляция 20%. Собственно, потребительская корзина украинцев вырастет немного больше — где-то примерно на уровне 30% роста», — отметил он.
По словам экономиста, сегодняшние цены достаточно серьезно выросли. Овощи и борщовый набор выросли примерно на 50%, хлеб подорожал на 20% с начала этого года. Если посмотреть на другие продукты — мясо и молоко — там рост на уровне 15-18%, но это очень высокий рост за полгода, отмечает эксперт. Но добавляет, что «это достаточно ощутимо для кармана украинцев».
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Также Пендзин отметил, что голод Украине не угрожает, но придется отказаться от определенных продуктов.
«Точно в Украине голода не будет, но наверняка придется отказываться от каких-то дорогих продуктов, но на столе будет все, что можно произвести самостоятельно», — рассказал эксперт.
Экономист также отметил, что этим летом можно ожидать повышения цен на сахар.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: ТСН
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