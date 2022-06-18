Индекс борща: как изменились цены за год (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индекс борща: как изменились цены за год (инфографика)

Сегодня 19:02Личные финансы
70
За год цены на продукты в Украине для приготовления борща по традиционному рецепту выросли на около 32%. Экономика 24 посчитала, что порция на четырех человек сейчас обойдется в 95,27 гривны.
В целом выросли в цене все ингредиенты для приготовления борща, однако картофель наоборот подешевел, согласно данным Госстата.
Индекс борща: как изменились цены за год (инфографика)
Картофель за год, наоборот, несколько подешевел. Следовательно, 400 граммов будут стоить сейчас 4,82 гривны против 5,98 гривны в мае прошлого года. Нацбанк объяснил это расширением предложения и остатками запасов урожая прошлого года.

Вскоре овощи подешевеют

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона заявил, что овощи и фрукты в скором времени могут подешеветь. Поскольку близится сезон сбора урожая. Вместе с тем он отметил, что это произойдет только в том случае, если стоимость горючего останется неизменной и не будет других макровызовов.

Другие ингредиенты

Свинина: 400 граммов сейчас стоит 52,82 грн, а еще год назад цена составляла 48,25 грн. Следовательно, цена мяса выросла за год на 9%. Интересно, что в мае этого года говядина на мясо птицы, наоборот, подешевела в месячном измерении.
Средняя цена килограмма сметаны жирностью 15% в мае стоила 83,97 гривны против 67,88 гривны в прошлом году. Для порции на четырех человек потребуется около 100 граммов, которые обойдутся в 8,40 гривны против 6,78 гривны, согласно Госстату.
Если анализировать цену более привычной пачки в 350 граммов, она будет стоить 33,15 гривны против 26,70 гривен.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.