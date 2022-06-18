Индекс борща: как изменились цены за год (инфографика) — Finance.ua

Индекс борща: как изменились цены за год (инфографика)

Сегодня 19:02 — Личные финансы

За год цены на продукты в Украине для приготовления борща по традиционному рецепту выросли на около 32%. Экономика 24 посчитала, что порция на четырех человек сейчас обойдется в 95,27 гривны.

В целом выросли в цене все ингредиенты для приготовления борща, однако картофель наоборот подешевел, согласно данным Госстата.

Картофель за год, наоборот, несколько подешевел. Следовательно, 400 граммов будут стоить сейчас 4,82 гривны против 5,98 гривны в мае прошлого года. Нацбанк объяснил это расширением предложения и остатками запасов урожая прошлого года.

Вскоре овощи подешевеют

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона заявил, что овощи и фрукты в скором времени могут подешеветь. Поскольку близится сезон сбора урожая. Вместе с тем он отметил, что это произойдет только в том случае, если стоимость горючего останется неизменной и не будет других макровызовов.

Другие ингредиенты

Свинина: 400 граммов сейчас стоит 52,82 грн, а еще год назад цена составляла 48,25 грн. Следовательно, цена мяса выросла за год на 9%. Интересно, что в мае этого года говядина на мясо птицы, наоборот, подешевела в месячном измерении.

Средняя цена килограмма сметаны жирностью 15% в мае стоила 83,97 гривны против 67,88 гривны в прошлом году. Для порции на четырех человек потребуется около 100 граммов, которые обойдутся в 8,40 гривны против 6,78 гривны, согласно Госстату.

Если анализировать цену более привычной пачки в 350 граммов, она будет стоить 33,15 гривны против 26,70 гривен.

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