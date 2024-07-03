На приобретение жилья для ветеранов выделили 5,7 млрд гривен — Finance.ua

На приобретение жилья для ветеранов выделили 5,7 млрд гривен
Кабинет Министров утвердил распределение жилищных субвенций в объеме 5,7 млрд гривен. Средства на приобретение жилья в этом году получат около 2500 ветеранов и члены их семей.
Об этом сообщает Правительственный портал.
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«Министерство по делам ветеранов Украины осуществило распределение субвенций на выплату денежной компенсации для приобретения жилья по трем бюджетным программам в объеме 5,7 миллиарда гривен, предусмотренных на 2024 год. Кабинет Министров Украины утвердил это распределение, поэтому за счет распределенных средств денежную компенсацию за жилье в этом году получат около 2500 человек», — сообщил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.
Кто получит средства на приобретение жилья:
- лица с инвалидностью в результате войны I — II группы, защищавшие независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц;
- лица с инвалидностью в результате войны I — II группы, принимавшие участие в боевых действиях на территории других государств, и члены семей погибших (умерших) таких ветеранов;
- внутренне перемещенные лица, участвовавшие в АТО/ООС и признанные участниками боевых действий или лицами с инвалидностью в результате войны III группы.
Какое жилье можно выбрать
«В ближайшее время местные распорядители средств уже будут перечислять согласно помесячной росписи денежную компенсацию на специальные счета получателей, которые открыты в Ощадбанке», — сообщил Порхун.
После получения средств ветераны и члены семей погибших самостоятельно выбирают жилье, которое желают приобрести. Такое жилье может быть как на вторичном рынке, так и на первичном — при условии, что оно обязательно введено в эксплуатацию.
Сколько человек уже приобрели жилье
В 2023 году было распределено 5,9 млрд грн на компенсацию более 2,6 тыс ветеранам войны и членам их семей. Уже 2155 из них приобрели жилье.
«В планах — утверждение государственной программы, которая будет предусматривать денежную компенсацию, возмещение за аренду и льготное ипотечное кредитование», — добавил Порхун.
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