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На портале "Дія" улучшили три строительных услуги: что изменилось

Личные финансы
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На портале &quot;Дія&quot; улучшили три строительных услуги: что изменилось
На портале "Дія" улучшили три строительных услуги: что изменилось
Теперь при получении строительных услуг на портале «Дія» пользователи смогут вносить изменения в уже поданное уведомление, а большинство данных в заявлении будут подтягиваться автоматически из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС).
Это значительно ускорит подачу заявления и минимизирует технические ошибки, сообщает Правительственный портал.

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«С 2020 года процесс получения услуг менялся, а сейчас мы провели масштабную модернизацию, чтобы пользоваться сервисом стало еще удобнее. Из главных изменений — возможность редактировать уведомления и исправлять технические ошибки», — отмечается в сообщении.
Также большинство данных в заявлении будут подтягиваться из ЕГЭССС. Это ускорит подачу заявления и минимизирует количество отказов от органов контроля, причиной которых были именно технические ошибки, допущенные при внесении сведений вручную заказчиками.
На портале «Дія» доступны три модернизированных услуги:
  • Уведомление о начале строительных работ на основании стройпаспорта и уведомление об изменении данных в зарегистрированном уведомлении.
  • Выдача строительного паспорта и внесение изменений в выданный паспорт.
  • Декларация о готовности объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта.
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К слову, в правительстве говорят, что услуги на основе строительного паспорта, определяющего требования к размещению и строительству домов, — одни из самых популярных строительных сервисов. На портале «Дія» почти 40% всех заявлений на получение услуг по строительству связано именно с этим документом.
По материалам:
Finance.ua
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