На портале "Дія" улучшили три строительных услуги: что изменилось Сегодня 12:47 — Личные финансы

На портале "Дія" улучшили три строительных услуги: что изменилось

Теперь при получении строительных услуг на портале «Дія» пользователи смогут вносить изменения в уже поданное уведомление, а большинство данных в заявлении будут подтягиваться автоматически из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС).

Это значительно ускорит подачу заявления и минимизирует технические ошибки, сообщает Правительственный портал.

«С 2020 года процесс получения услуг менялся, а сейчас мы провели масштабную модернизацию, чтобы пользоваться сервисом стало еще удобнее. Из главных изменений — возможность редактировать уведомления и исправлять технические ошибки», — отмечается в сообщении.

Также большинство данных в заявлении будут подтягиваться из ЕГЭССС. Это ускорит подачу заявления и минимизирует количество отказов от органов контроля, причиной которых были именно технические ошибки, допущенные при внесении сведений вручную заказчиками.

На портале «Дія» доступны три модернизированных услуги:

Уведомление о начале строительных работ на основании стройпаспорта и уведомление об изменении данных в зарегистрированном уведомлении.

Выдача строительного паспорта и внесение изменений в выданный паспорт.

Декларация о готовности объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта.

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К слову, в правительстве говорят, что услуги на основе строительного паспорта, определяющего требования к размещению и строительству домов, — одни из самых популярных строительных сервисов. На портале «Дія» почти 40% всех заявлений на получение услуг по строительству связано именно с этим документом.

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