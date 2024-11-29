На оплату военным в 2025 году пойдет 1,16 трлн грн, — Умеров Сегодня 15:18

На оплату военным в 2025 году пойдет 1,16 трлн грн, — Умеров

Государственный бюджет Украины на 2025 год предусматривает направление 26,3% валового внутреннего продукта Украины или 2,23 трлн грн на безопасность и оборону Украинского государства, что на 47,6 млрд грн больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Из них на денежное довольствие наших воинов предусмотрено 1,16 трлн грн — это на 10 млрд грн больше, чем в 2024 году. На закупку и обновление вооружения будет выделено 739 млрд грн — это позволит модернизировать армию, обеспечив ее современными системами вооружения для ведения эффективных боевых действий. 55,1 млрд грн пойдут на модернизацию производственных мощностей оборонной промышленности и развитие новейших технологий», — написал Умеров.

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Также, по его словам, существенно увеличено финансирование закупок беспилотных систем, включая DeepStrike.

«Этот бюджет — это наш ответ на вызовы войны. Он направлен на укрепление обороноспособности страны, поддержку наших защитников и развитие оборонно-промышленного комплекса. Каждая гривна — это инвестиция в победу и мирное будущее Украины», — подчеркнул Умеров.

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