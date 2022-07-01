На крупнейших биржах США произошел рекордный обвал — Finance.ua

На крупнейших биржах США произошел рекордный обвал Сегодня 11:11

Первый квартал 2022 года сразу три основных американских фондовых индекса завершили падением.

Об этом сообщает Reuters

NASDAQ за полгода показал самое большое процентное падение в своей истории.

S&P 500 показал самое резкое падение с 1970 года. Все три индекса снижаются второй квартал подряд.

По итогам периода с января по июнь у Dow Jones зафиксировано самое большое падение с 1962 года.

По итогам 30 июня торги на Нью-Йоркской фондовой бирже также закрылись снижением. S&P снизился на 0,88% до 3785,38 пункта. Dow Jones обвалился на 0,82%, до 30 775,43 пт. Индекс NASDAQ снизился на 1,33%, до 11028,74 пункта.

Индексы стали снижаться после того, как в мае Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов — с 0,25-0,5% до 0,75-1% годовых. Такого повышения ставки ФРС не происходило с 2000 года.

На криптовалютной бирже EXMO можно просто начать путь в трейдинге. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

УНІАН По материалам:

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