На что нужно обращать внимание, когда заказываете кредитную карту — Finance.ua

На что нужно обращать внимание, когда заказываете кредитную карту
Сегодня кредитная карта есть, пожалуй, у каждого второго пользователя банковских услуг. Кредитная карта — отличный инструмент, который может выручить в разных ситуациях, но главное правильно выбрать именно ту карту, которая подойдет вам лучше всего.
Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов дал несколько советов, на что нужно обращать внимание, когда заказываете кредитную карту.
На что обращать внимание:
- важна продолжительность льготного периода, в течение которого пользование кредитными средствами практически бесплатное. Вполне достаточный в настоящее время такой период продолжительностью до 62 дней. Существуют также удлиненные льготные периоды, применяемые при покупке определенных товаров/услуг;
- у определенных банков кредитные карты принимают участие в бонусных программах. За пользование картой вы накапливаете баллы, которые затем можете обменять на призы. Призовой фонд меняется в соответствии с современными трендами. К примеру, сейчас по таким программам можно получить генераторы, зарядные станции, электрические одеяла и т.п.;
- в борьбе за клиента банки предлагают дополнительные сервисы, полезные для держателей кредиток. Так, существуют отдельные программы приобретения товаров в рассрочку. Удобно пользоваться специальными мобильными депозитами с неограниченным снятием/пополнением. Ведь вы всегда можете тратить не свои, а кредитные средства. И благодаря льготному периоду по кредитке получать дополнительную прибыль с депозита.
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