На что нужно обращать внимание, когда заказываете кредитную карту — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На что нужно обращать внимание, когда заказываете кредитную карту

Финтех и Карты
2
На что нужно обращать внимание, когда заказываете кредитную карту
На что нужно обращать внимание, когда заказываете кредитную карту
Сегодня кредитная карта есть, пожалуй, у каждого второго пользователя банковских услуг. Кредитная карта — отличный инструмент, который может выручить в разных ситуациях, но главное правильно выбрать именно ту карту, которая подойдет вам лучше всего.
Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов дал несколько советов, на что нужно обращать внимание, когда заказываете кредитную карту.
На что обращать внимание:
  • важна продолжительность льготного периода, в течение которого пользование кредитными средствами практически бесплатное. Вполне достаточный в настоящее время такой период продолжительностью до 62 дней. Существуют также удлиненные льготные периоды, применяемые при покупке определенных товаров/услуг;
  • у определенных банков кредитные карты принимают участие в бонусных программах. За пользование картой вы накапливаете баллы, которые затем можете обменять на призы. Призовой фонд меняется в соответствии с современными трендами. К примеру, сейчас по таким программам можно получить генераторы, зарядные станции, электрические одеяла и т.п.;
  • в борьбе за клиента банки предлагают дополнительные сервисы, полезные для держателей кредиток. Так, существуют отдельные программы приобретения товаров в рассрочку. Удобно пользоваться специальными мобильными депозитами с неограниченным снятием/пополнением. Ведь вы всегда можете тратить не свои, а кредитные средства. И благодаря льготному периоду по кредитке получать дополнительную прибыль с депозита.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
Посмотреть варианты
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.