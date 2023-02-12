На что нужно обращать внимание, когда заказываете кредитную карту — Finance.ua

На что нужно обращать внимание, когда заказываете кредитную карту Сегодня 07:28 — Финтех и Карты

На что нужно обращать внимание, когда заказываете кредитную карту

Сегодня кредитная карта есть, пожалуй, у каждого второго пользователя банковских услуг. Кредитная карта — отличный инструмент, который может выручить в разных ситуациях, но главное правильно выбрать именно ту карту, которая подойдет вам лучше всего.

Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов дал несколько советов , на что нужно обращать внимание, когда заказываете кредитную карту.

На что обращать внимание:

важна продолжительность льготного периода, в течение которого пользование кредитными средствами практически бесплатное. Вполне достаточный в настоящее время такой период продолжительностью до 62 дней. Существуют также удлиненные льготные периоды, применяемые при покупке определенных товаров/услуг;

у определенных банков кредитные карты принимают участие в бонусных программах. За пользование картой вы накапливаете баллы, которые затем можете обменять на призы. Призовой фонд меняется в соответствии с современными трендами. К примеру, сейчас по таким программам можно получить генераторы, зарядные станции, электрические одеяла и т.п.;

в борьбе за клиента банки предлагают дополнительные сервисы, полезные для держателей кредиток. Так, существуют отдельные программы приобретения товаров в рассрочку. Удобно пользоваться специальными мобильными депозитами с неограниченным снятием/пополнением. Ведь вы всегда можете тратить не свои, а кредитные средства. И благодаря льготному периоду по кредитке получать дополнительную прибыль с депозита.

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