На чем экономят украинцы: как война изменила структуру потребления — Finance.ua

На чем экономят украинцы: как война изменила структуру потребления Сегодня 08:31 — Личные финансы

На чем экономят украинцы: как война изменила структуру потребления

Украинцы стали меньше тратить на алкоголь, развлечения и экономят на коммунальных платежах. Но, несмотря на тяжелую ситуацию, есть и те, кто откладывает деньги на депозит.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала глава Совета независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

В своих выводах эксперт опирается на результаты исследования, проведенного Международным бюро кредитных историй совместно с CBR.

"Меньше стали покупать игрушки для детей, покупать одежду, пользуются тем, что есть. Начали экономить на продуктах питания, то есть заменять более дешевыми продуктами, чем покупали раньше. Экономят на коммунальных платежах, то есть для многих людей оплатить коммунальные платежи — второстепенное дело.



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Не накапливают долги, но, конечно, если выбирать или купить хлеб или оплатить коммунальные, то выбирают купить хлеб. Очень сократились расходы на развлечения, алкоголь. Сократились расходы на услуги в сфере красоты, приобретение косметики и тому подобное", — рассказала Коробкова.

В целом же исследование продемонстрировало, что уменьшилась доля экономящих — предыдущий показатель 16% снизился до 11%. Следует добавить, что в распределении семейного дохода 59% — это расходы первой необходимости, 22% — другие виды расходов, а 12% составляют сбережения.

«Люди перестали экономить на первоочередных вещах. Также получающие зарплату более 20 тыс. грн в эквиваленте где-то 20% дохода своего откладывают на депозит, на черный день. Вообще у 53% аудитории уменьшился объем потребительских трат в целом, то есть просто начали меньше покупать», — пояснила эксперт, в то же время добавила, что украинцы в большинстве своем не экономят на медикаментах.

По сравнению с периодом до 24 февраля значительно снизился уровень занятости: с 81% до 66%. Структура опрошенных по вынужденному перемещению в связи с войной существенно не изменилась. В то же время среди внешних переселенцев возросла доля тех, кто не планирует возвращаться.

«Если в мае такая доля составляла 2%, то сейчас она выросла до 40%», — пояснила эксперт, добавив, что в настоящее время доля нашедших работу среди таких лиц составляет 30%.

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УНН По материалам:

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