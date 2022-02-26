МИД: страны Запада согласились отключить Россию от SWIFT — Finance.ua
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МИД: страны Запада согласились отключить Россию от SWIFT

Сегодня 16:44Мир
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Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Запада пришли к соглашению об отключении РФ от платежной системы SWIFT и начали подготовку к внедрению этой санкции.
«Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии — от президента Украины до атташе в украинском посольстве», — рассказал Кулеба, цитирует Экономическая правда.
Он поблагодарил тысячи людей, в частности, украинскую диаспору, которые давят на свои правительства для поддержания этого решения.
«Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины», — добавил Кулеба.
Напомним, ранее агентство S&P снизило суверенный кредитный рейтинг РФ с ВВВ- до ВВ+. Это «мусорный» уровень. В то же время, по прогнозу, рейтинг продолжит падать.
По материалам: Економічна Правда
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