МИД: страны Запада согласились отключить Россию от SWIFT — Finance.ua

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Запада пришли к соглашению об отключении РФ от платежной системы SWIFT и начали подготовку к внедрению этой санкции.
«Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии — от президента Украины до атташе в украинском посольстве», — рассказал Кулеба, цитирует Экономическая правда.
Он поблагодарил тысячи людей, в частности, украинскую диаспору, которые давят на свои правительства для поддержания этого решения.
«Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины», — добавил Кулеба.