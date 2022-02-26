МИД: страны Запада согласились отключить Россию от SWIFT — Finance.ua

МИД: страны Запада согласились отключить Россию от SWIFT

Сегодня 16:44 — Мир

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Запада пришли к соглашению об отключении РФ от платежной системы SWIFT и начали подготовку к внедрению этой санкции.

«Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии — от президента Украины до атташе в украинском посольстве», — рассказал Кулеба, цитирует Экономическая правда

Он поблагодарил тысячи людей, в частности, украинскую диаспору, которые давят на свои правительства для поддержания этого решения.

«Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины», — добавил Кулеба.

Напомним, ранее агентство S&P снизило суверенный кредитный рейтинг РФ с ВВВ- до ВВ+. Это «мусорный» уровень. В то же время, по прогнозу, рейтинг продолжит падать.

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