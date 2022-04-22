Мы не можем позволить себе газовое эмбарго — канцлер Германии — Finance.ua
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Мы не можем позволить себе газовое эмбарго — канцлер Германии

Сегодня 16:24Энергетика
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Мы не можем позволить себе газовое эмбарго — канцлер ГерманииМы не можем позволить себе газовое эмбарго — канцлер Германии, www.slovoidilo.ua
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявляет, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставку газа из россии.
Об этом он сказал в интервью Spiegel.
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«Речь идет о том, что мы хотим предотвратить драматический экономический кризис, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это чревато серьезными последствиями для нашей страны, для всей Европы и очень помешало бы возможности финансирования восстановления Украины», — сказал он.
По словам Шольца, в результате эмбарго возникнет глобальная кризисная ситуация, которую Германия себе «позволить не сможет».
Кроме этого, по его словам, он не видит, что газовое эмбарго сможет положить конец действиям россии в Украине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не испытывает потребности в российском газе, но Европа зависит от него.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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