«Речь идет о том, что мы хотим предотвратить драматический экономический кризис, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это чревато серьезными последствиями для нашей страны, для всей Европы и очень помешало бы возможности финансирования восстановления Украины», — сказал он.
По словам Шольца, в результате эмбарго возникнет глобальная кризисная ситуация, которую Германия себе «позволить не сможет».
Кроме этого, по его словам, он не видит, что газовое эмбарго сможет положить конец действиям россии в Украине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не испытывает потребности в российском газе, но Европа зависит от него.