Глава Минфина Франции гарантировал эмбарго ЕС на российскую нефть в течение нескольких недель — Finance.ua

По его словам, эмбарго на нефть — это «скорее вопрос недель, чем месяцев».
«Президент республики (Эмманюэль Макрон, — ред.) неоднократно заявлял, что санкции необходимо усилить», — сказал Ле Мер, имея в виду «импорт угля и импорт нефти», которые в конечном итоге могут быть сокращены.
«Он не предложил газ, потому что мы знаем, что для определенного числа европейских государств вся их экономическая деятельность просто остановилась бы», — добавил министр.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставку российского газа. По его словам, Франция от них не зависит.