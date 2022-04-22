Глава Минфина Франции гарантировал эмбарго ЕС на российскую нефть в течение нескольких недель — Finance.ua

Глава Минфина Франции гарантировал эмбарго ЕС на российскую нефть в течение нескольких недель

Сегодня 19:37 — Энергетика

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер гарантирует, что Европейский Союз вскоре одобрит эмбарго на российскую нефть. Вопрос о запрете на импорт газа пока не стоит.

Об этом он сообщил в интервью BFMTV

По его словам, эмбарго на нефть — это «скорее вопрос недель, чем месяцев».

«Президент республики (Эмманюэль Макрон, — ред.) неоднократно заявлял, что санкции необходимо усилить», — сказал Ле Мер, имея в виду «импорт угля и импорт нефти», которые в конечном итоге могут быть сокращены.

«Он не предложил газ, потому что мы знаем, что для определенного числа европейских государств вся их экономическая деятельность просто остановилась бы», — добавил министр.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставку российского газа. По его словам, Франция от них не зависит.

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